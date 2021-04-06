Комиссию по проведению конкурса на должность главы Петрозаводска возглавила замглавы Карелии Татьяна Игнатьева

Замглавы Карелии, руководитель губернаторской администрации Татьяна Игнатьева стала председателем конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность сити-менеджера Петрозаводска.

Сегодня в Петрозаводске состоялось первое заседание комиссии для проведения конкурса на должность главы города. Оно длилось всего 15 минут. В ходе заседания члены комиссии выбрали председателя и заместителя.

Председателем комиссии стала руководитель администрации Артура Парфенчикова Татьяна Игнатьева, ее заместителем – руководитель республиканской общественной организации ветеранов войны и труда Николай Черненко.

Напомним, ранее глава республики Артур Парфенчиков включил в члены комиссии для проведения конкурса на замещение должности сити-менеджера Петрозаводска члена Общественной палаты Карелии Илью Герасева, заместителя главы республики Татьяну Игнатьеву, депутата регионального Заксобрания Анну Лопаткину и премьер-министра карельского правительства Александра Чепика.

Представителями Петросовета в комиссии стали депутат Галина Васильева, депутат Дмитрий Кузнецов, депутат Павел Петров и почетный гражданин Петрозаводска, руководитель республиканской общественной организации ветеранов войны и труда Николай Черненко.

Напомним, половину членов конкурсной комиссии выбирает городской совет, оставшуюся половину назначает глава региона. Всего в комиссии восемь человек.

Напомним, полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекают 20 апреля. Затем депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового сити-менеджера.

С 29 марта по 20 апреля включительно проходит прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.