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Комитет экономического развития мэрии Петрозаводска проведет "горячую линию"

Новости. Общество
17:40, 27 Апреля 2020
фото: © Fotolia
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В период отмены приемов граждан Ирина Мирошник инициировала проведение тематических "горячих линий", сообщили в администрации Петрозаводска.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в администрации полностью отменен прием посетителей. 

Поэтому во вторник, 28 апреля, с 12.00 до 13.00 жители карельской столицы смогут задать вопросы председателю комитета экономического развития администрации Эдуарду Васильевичу Марченко.

Телефон горячей линии: 713332.

Ранее глава комитета ЖКХ мэрии Петрозаводска ответил на вопросы горожан о ремонте дорог.

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