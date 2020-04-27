Комитет экономического развития мэрии Петрозаводска проведет "горячую линию"

В период отмены приемов граждан Ирина Мирошник инициировала проведение тематических "горячих линий", сообщили в администрации Петрозаводска.
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в администрации полностью отменен прием посетителей.
Поэтому во вторник, 28 апреля, с 12.00 до 13.00 жители карельской столицы смогут задать вопросы председателю комитета экономического развития администрации Эдуарду Васильевичу Марченко.
Телефон горячей линии: 713332.
Ранее глава комитета ЖКХ мэрии Петрозаводска ответил на вопросы горожан о ремонте дорог.
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