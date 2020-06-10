Коммерческая застройка Сортавалы может быть разрешена, если она не нарушит архитектуру города

Власти Карелии разрешат строительство коммерческих и других объектов в исторической части Сортавалы при условии, что их архитектура будет соответствовать статусу города.

Об этом сообщила ТАСС руководитель управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова.

По ее словам, глава Карелии Артур Парфенчиков поручил сформировать реестр земельных участков в карельском городе на побережье Ладожского озера Сортавале. Там в разное время стояли исторические здания, но на сегодняшний день они не подлежат восстановлению. Составление реестра необходимо для сохранения единого архитектурного вида города, претендующего на статус исторического поселения федерального уровня. "Речь идет о том, чтобы воссоздать целостную картину исторической среды города, проинвентаризировать участки, которые, возможно, в будущем предоставить под индивидуальное строительство, под размещение коммерческих объектов, но с обязательным условием придерживаться представленного в купе с земельным участком проектом", - сказала Алипова. Пояснения правительства читайте в интернет-газете "Вести Карелии".