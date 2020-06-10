890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Водитель выиграл суд против МВД Карелии 1
Сегодня 08:45
Улететь на юг из Петрозаводска можно за полцены 1
Сегодня 09:40
Генплан Петрозаводска отправили на доработку 6
10.06.2020 16:17
Доктор с необычными трубочками
Сегодня 12:40
Министр ЖКХ назвал "вызовом" идею не повышать тарифы на коммунальные услуги 5
10.06.2020 16:06

Коммерческая застройка Сортавалы может быть разрешена, если она не нарушит архитектуру города

Новости. Общество
14:00, 11 Июня 2020
фото: сайт Управления по охране объектов культурного наследия РК
Загрузка...

Власти Карелии разрешат строительство коммерческих и других объектов в исторической части Сортавалы при условии, что их архитектура будет соответствовать статусу города.

Об этом сообщила ТАСС руководитель управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова.

 По ее словам, глава Карелии Артур Парфенчиков поручил сформировать реестр земельных участков в карельском городе на побережье Ладожского озера Сортавале. Там в разное время стояли исторические здания, но на сегодняшний день они не подлежат восстановлению. Составление реестра необходимо для сохранения единого архитектурного вида города, претендующего на статус исторического поселения федерального уровня.

"Речь идет о том, чтобы воссоздать целостную картину исторической среды города, проинвентаризировать участки, которые, возможно, в будущем предоставить под индивидуальное строительство, под размещение коммерческих объектов, но с обязательным условием придерживаться представленного в купе с земельным участком проектом", - сказала Алипова.

Пояснения правительства читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.06.2020, 15:18
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)
08.06.2020, 08:39
Коронавирус пришел на дачи в Карелии
04.06.2020, 11:05
Карелию вводят в режим жесткой экономии
06.06.2020, 16:23
ТРЦ "Лотос-Плаза" в Петрозаводске эвакуировали

Аналитика

Сегодня 12:40
Обществоведение
Доктор с необычными трубочками
Заведующий ангиографическим отделением Республиканской больницы им. В.А. Баранова Михаил Сергеев о современной специальности, вредных рентгеновских лучах и волшебных трубочках, открывающих и закрывающих сосуды.
"Люди вынуждены экономить" 5
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 5
09.06.2020 14:33
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 7
08.06.2020 15:18
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 11
04.06.2020 15:01
Вся аналитика

Чтиво

10.06.2020 11:35
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на COVID-19 и экспресс-тест на антитела IgM и IgG
Для забора анализов на COVID-19 "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный боксы с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе исключить возможные контакты пациентов между собой.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»