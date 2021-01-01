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Коммерческие компании готовятся снижать зарплаты работникам

Новости. Общество
16:39, 02 Января 2021
фото: pixabay
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Российские предприниматели прогнозируют, что зарплаты работников в следующем году снизятся на 10,9% по сравнению с 2019 году.

Об этом сообщает Центр стратегических разработок (ЦСР) в декабрьском мониторинге бизнес-климата, составленном по итогам опросов представителей бизнеса.

К снижению зарплат предпринимателей вынуждает общеэкономическая ситуация: они ожидают снижения выручки до 86% от докризисного уровня, операционной прибыли – до 88%, спроса – до 90% .

Подроюности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-01-02 16:47:11
ТО пишите, что собираются повышать, то понижать......Ах, да .....Повышать будут трудящимся бюджета - госчиновникам, у все в шоколаде.
Гость
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