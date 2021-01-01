Коммерческие компании готовятся снижать зарплаты работникам

Российские предприниматели прогнозируют, что зарплаты работников в следующем году снизятся на 10,9% по сравнению с 2019 году.

Об этом сообщает Центр стратегических разработок (ЦСР) в декабрьском мониторинге бизнес-климата, составленном по итогам опросов представителей бизнеса.

К снижению зарплат предпринимателей вынуждает общеэкономическая ситуация: они ожидают снижения выручки до 86% от докризисного уровня, операционной прибыли – до 88%, спроса – до 90% . Подроюности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".