Коммерсанты вводили в заблуждение жителей Петрозаводска

УФАС по Карелии признало ненадлежащей рекламу о замене автоматических выключателей в домах Петрозаводска.

Комиссия карельского УФАС признала ненадлежащей рекламу, распространяемую ООО "Энергосервис" по почтовым ящикам многоквартирных домов Петрозаводска. Реклама представляла собой листовки с информацией о необходимости замены автоматических выключателей. При этом листовки были оформлены в виде уведомлений, сообщают "Вести Карелии".

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