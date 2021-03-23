Коммунальные услуги жителей Карелии оплатят товаропроизводители

Жители Карелии смогут оплачивать услуги ЖКХ кэшбэком с повседневных покупок.

С 24 марта 2021 года платежный сервис СКРЕПКА в партнерстве с крупным поставщиком коммунальных услуг – группой компаний "РКС-Петрозаводск", запустил проект по оплате товарным кэшбэком начислений за воду и водоотведение.

Для оплаты ЖКУ кэшбэком достаточно установить мобильное приложение СКРЕПКА и указать номер своего лицевого счета в АО "ПКС-Водоканал" или ООО "КРЦ" (входят в группу компаний "РКС-Петрозаводск"). Весь накопленный кэшбэк будет автоматически перечисляться в счет оплаты квитанции 20 числа каждого месяца.

"Мы поддерживаем и используем любые возможности, которые позволяют снизить финансовую нагрузку для абонентов "РКС-Петрозаводск". Учитывая, что кэшбэком можно погасить до 100% ежемесячных начислений, наши клиенты смогут значительно сэкономить на регулярных выплатах" - комментирует Сергей Ильин, генеральный директор ООО "КРЦ".

В приложении СКРЕПКА пользователь может получить до 25% кэшбэка за покупки товаров повседневного спроса: продуктов питания, бытовой химии и других, в любых супермаркетах или магазинах "у дома". При этом, цена товара и наличие скидки не имеет значения для получения кэшбэка. Также в маркетплейсе СКРЕПКИ представлены более 300 онлайн-магазинов с возвратом до 49%.

"В России и в мире проект погашения товарным кэшбэком коммунальных платежей не имеет аналогов. Это свежий опыт и совершенно новое направление на рынке ЖКХ, востребованное и компаниями – поставщиками коммунальных услуг, и потребителями. Проект объединяет программы лояльности товаропроизводителей, магазинов и поставщиков услуг, за счет этого пользователь может оплачивать регулярные расходы, просто совершая привычные покупки" - отмечает Алексей Шумилин, основатель и генеральный директор Платежного сервиса СКРЕПКА.

По данным на 1 марта этого года, долги жителей столицы республики за воду и водоотведение составили 222 млн рублей, из них 166 млн – это просроченная задолженность 60+ дней. По информации правительства Карелии, долги населения региона в целом за коммунальные платежи в 2020 году составили 3,5 млрд рублей.

Справка

СКРЕПКА – первый в России платежный сервис на базе товарного кэшбэка. Сервис объединяет программы лояльности производителей товаров, магазинов и поставщиков услуг, выступая "единым окном" для пользователей. В 2019 году приложение СКРЕПКА появилось на рынке потребительского кредитования для оплаты кэшбэком любых банковских кредитов, кредитных карт или микрозаймов. С 2021 года Платежный сервис развивает новое направление для оплаты кэшбэком услуг ЖКХ.

"Российские коммунальные системы" - крупнейший оператор водоснабжения и водоотведения в России. В настоящее время предприятия РКС работают в 9 регионах РФ: в Пермском крае, Амурской, Кировской, Самарской, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской областях, Республике Карелия и Ханты-Мансийском автономном округе. Клиентами РКС являются свыше 5 млн частных потребителей и более 40 тысяч предприятий. Компания обслуживает более 6,8 тыс. километров водопроводных сетей и свыше 5,2 тыс. километров канализационных сетей.