Коммунальщики напоминают о способах передачи показаний счетчиков

"ТНС энерго Карелия" напоминает гражданам-потребителям о важности передачи показаний для корректного осуществления расчетов за потребленную электрическую энергию.

Отметим, что в отсутствие показаний счетчика действующим законодательством регламентируется начисление платы расчетным методом.

"ТНС энерго Карелия" рекомендует передавать показания в период с 23 по 26 число каждого месяца. Для этого к услугам абонентов следующие возможности:

на сайте компании karelia.tns-e.ru;

в системе "Личный кабинет";

на адрес электронной почты pokaz@ karelia.tns-e.ru;

с помощью sms-сообщения на номер 8 921 220 0 220;

по телефону Контакт-центра: (8142) 79-27-27;

очно в любом представительстве энергосбытовой компании по будням с 08.00 до 17.00.

– Практически все удаленные сервисы компании для передачи показаний – круглосуточные. С недавнего времени и по телефону можно передать показания в автоматическом режиме. Удобно передавать показания и по СМС на номер 921 220 0 220. Для этого нужно, чтобы номер мобильного телефона, с которого уходят показания, был занесен в базу данных по лицевому счету абонента, – комментирует руководитель департамента по работе с потребителями АО "ТНС энерго Карелия" Владимир Сергеичев. При этом у данного сервиса есть функция проверки – если клиент ошибся при наборе цифр и получилась, к примеру, очень большая сумма, он получает автоматическое уведомление.

АО "ТНС энерго Карелия" рекомендует всем абонентам ежемесячно с 23 по 26 число передавать показания индивидуальных приборов учета и в полном объеме оплачивать счета за потребленную электроэнергию.

*"Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354.