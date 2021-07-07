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Коммунальщики объяснили шумную работу ТЭЦ в Петрозаводске и пообещали уменьшить неудобства для жителей Сулажгоры

Новости. Общество
10:32, 08 Июля 2021
фото: © «ТГК-1»

В связи с подготовкой к подключению горячего водоснабжения, когда растапливали котлы, с ТЭЦ был слышен шум, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Сегодня в паблике «Подслушано в Петрозаводске» появилось огромное количество сообщений от недовольных горожан, которые пожаловались на слишком шумную работу ТЭЦ ночью.

«Уважаемые чиновники, мы живем в цивилизованном обществе? В каждом относительно крупном городе есть ТЭЦ, но нет такого безобразия! 7 июля, на часах 23.35! В Сулажгоре, да и не только, невозможный шум, даже сильнее, чем от недавних военных самолетов! Звонили дежурному по городу, девушки отвечают, что шум связан с завтрашним подключением воды. Всем известно, как шумовое загрязнение действует на организмы людей. Почему нельзя обязать ТЭЦ установить современное оборудование, как в других городах, чтобы не изводить так горожан?» — написали жители Сулажгоры.

Пресс-служба компании «ТГК-1» в комментарии «Столице на Онего» сообщила, что 7 и 8 июля на Петрозаводской ТЭЦ проходили плановые подготовительные работы к запуску оборудования после летнего останова.

«В соответствии с технологическим процессом и для соблюдения срока подключения потребителей работы осуществлялись в ночное время и сопровождались повышенным уровнем шума. Все оборудование электростанции работает в штатном режиме. С 6 утра 8 июля Петрозаводская ТЭЦ обеспечила возобновление подачи теплоносителя потребителям в полном объеме. В настоящее время прорабатывается вопрос изменения режима включения оборудования станции, чтобы уменьшить возможные неудобства для жителей Сулажгоры. Петрозаводская ТЭЦ приносит извинения за доставленные неудобства», — сказали в ресурсоснабжающей компании.

Ранее сообщалось, что шумозащитный экран поставили у дома жителя Петрозаводска, пожаловавшегося на плохой сон из-за шумной работы кислородной станции для спасения ковид-больных.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-08 13:05:44
Фигня всё. Раньше в городе слышно было, когда режим включали. Никто не помер. Смотрели бы лучше за своими детьми, которые более сотни гаражей испортили матерными надписями.
Атас! Эй, веселей, рабочий класс. Группа "Любэ".
юнипер95
2021-07-08 11:32:00
где Трунов и Фукс с плакатами?
Самуил
2021-07-08 11:52:51
Не с плакатами, а с плакатиками. И не "где", а: "хде"! А вот хде - понятное дело - на мосту! Трясут)
наташка
2021-07-08 11:25:29
Не графья, потерпят
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