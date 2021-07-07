Коммунальщики объяснили шумную работу ТЭЦ в Петрозаводске и пообещали уменьшить неудобства для жителей Сулажгоры

В связи с подготовкой к подключению горячего водоснабжения, когда растапливали котлы, с ТЭЦ был слышен шум, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Сегодня в паблике «Подслушано в Петрозаводске» появилось огромное количество сообщений от недовольных горожан, которые пожаловались на слишком шумную работу ТЭЦ ночью.

«Уважаемые чиновники, мы живем в цивилизованном обществе? В каждом относительно крупном городе есть ТЭЦ, но нет такого безобразия! 7 июля, на часах 23.35! В Сулажгоре, да и не только, невозможный шум, даже сильнее, чем от недавних военных самолетов! Звонили дежурному по городу, девушки отвечают, что шум связан с завтрашним подключением воды. Всем известно, как шумовое загрязнение действует на организмы людей. Почему нельзя обязать ТЭЦ установить современное оборудование, как в других городах, чтобы не изводить так горожан?» — написали жители Сулажгоры.

Пресс-служба компании «ТГК-1» в комментарии «Столице на Онего» сообщила, что 7 и 8 июля на Петрозаводской ТЭЦ проходили плановые подготовительные работы к запуску оборудования после летнего останова.

«В соответствии с технологическим процессом и для соблюдения срока подключения потребителей работы осуществлялись в ночное время и сопровождались повышенным уровнем шума. Все оборудование электростанции работает в штатном режиме. С 6 утра 8 июля Петрозаводская ТЭЦ обеспечила возобновление подачи теплоносителя потребителям в полном объеме. В настоящее время прорабатывается вопрос изменения режима включения оборудования станции, чтобы уменьшить возможные неудобства для жителей Сулажгоры. Петрозаводская ТЭЦ приносит извинения за доставленные неудобства», — сказали в ресурсоснабжающей компании.

Ранее сообщалось, что шумозащитный экран поставили у дома жителя Петрозаводска, пожаловавшегося на плохой сон из-за шумной работы кислородной станции для спасения ковид-больных.