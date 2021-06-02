Коммунальщики отмыли от грязи фонтаны в Петрозаводске

В столице Карелии продолжаются мероприятия по уборке и благоустройству города, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Работы по содержанию общественных территорий ведет ООО «Городской комбинат благоустройства», заявили в мэрии Петрозаводска.

На этой неделе сотрудники комбината убирали мусор в парках Приозерном, Лососинском, Беличий Остров, в скверах Машезерском, Ключевском, Кленовом, на бульваре Победы, у собора Александра Невского.

Также коммунальщики помыли фонтаны на Студенческом бульваре и Березовой аллее. Они продолжают косить траву в парках Победы, 50-летия Пионерской Организации, на аллее 300-летия Петрозаводска, на площадях Гагарина, Кирова, на бульваре Студенческом, в скверах Петровском, Вечного Огня, 71-й Стрелковой Дивизии.

В рамках работ по содержанию общественных территорий подрядчик вырубил борщевик в парке XXII Съезда КПСС. Также рабочие высадили цветы в вазоны на проспекте Ленина и Березовой аллее. На детской площадке на Березовой аллее сотрудники комбината отремонтировали повреждённые элементы.

Ранее сообщалось, что на первой открытой планерке в мэрии Петрозаводска обсудили благоустройство города.