Реклама на сайте
Прислать новость
Власти Петрозаводска ищут директора для новой школы на Древлянке 2
02.06.2021 11:44
Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемых в преступлениях (ФОТО)
02.06.2021 16:03
Два автомобиля разбились в аварии на севере Карелии, есть пострадавшие (ФОТО)
Сегодня 00:14

Коммунальщики отмыли от грязи фонтаны в Петрозаводске

Новости. Общество
09:07, 03 Июня 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

В столице Карелии продолжаются мероприятия по уборке и благоустройству города, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Работы по содержанию общественных территорий ведет ООО «Городской комбинат благоустройства», заявили в мэрии Петрозаводска. 

На этой неделе сотрудники комбината убирали мусор в парках Приозерном, Лососинском, Беличий Остров, в скверах Машезерском, Ключевском, Кленовом, на бульваре Победы, у собора Александра Невского.

Также коммунальщики помыли фонтаны на Студенческом бульваре и Березовой аллее. Они продолжают косить траву в парках Победы, 50-летия Пионерской Организации, на аллее 300-летия Петрозаводска, на площадях Гагарина, Кирова, на бульваре Студенческом, в скверах Петровском, Вечного Огня, 71-й Стрелковой Дивизии.

В рамках работ по содержанию общественных территорий подрядчик вырубил борщевик в парке XXII Съезда КПСС. Также рабочие высадили цветы в вазоны на проспекте Ленина и Березовой аллее. На детской площадке на Березовой аллее сотрудники комбината отремонтировали повреждённые элементы.

Ранее сообщалось, что на первой открытой планерке в мэрии Петрозаводска обсудили благоустройство города.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-06-03 09:15:04
Охота непременно знать, что уборщицы и грузчики сделали, а также дворники.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 11
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»