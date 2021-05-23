На первой открытой планерке в мэрии Петрозаводска обсудили благоустройство города

Попадет ли двор или парк в программу, зависит от жителей.

Сегодня в администрации Петрозаводска прошла открытая планерка с участием горожан и журналистов. Этот формат общения с горожанами возобновил новый сити-менеджер Владимир Любарский. Одной из главных тем встречи стала комфортная городская среда.

Как сообщили сотрудники администрации, в этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» будут отремонтированы 35 дворов и 7 общественных территорий. Стоимость работ составит в 62 млн руб. На эти деньги выполнят укладку асфальта, оборудуют освещение дворов, а также установят урны и скамейки. В девяти дворах работа уже началась.

Общественные территории, которые будут благоустроены в этом году, стали победителям рейтингового голосования в 2020-м.

«Жители города могут повлиять на выбор объектов, которые будут благоустраиваться по проекту „Жильё и городская среда“ в следующем году. Голосование проходит на портале 10.gorodsreda.ru и продлится до 30 мая. В перечень объектов благоустройства на 2022 год пройдут семь из 14 предложенных общественных территорий», — напомнила собравшимся замначальника управления благоустройства и экологии Ксения Иванова.

Ее подержала депутат Петросовета Ольга Билко. Вместе с коллегой по городскому парламенту Екатериной Реутовой она курирует территорию, участвующую в голосовании — детскую площадку на ул. Ключевая, 14. - участников голосования.

«Попадет ли проект в программу, зависит от активности жителей! Потребности людей растут, обычной песочницы и качелей уже недостаточно. А главное — площадка должна быть не только современной, но и безопасной», ― отметила Ольга Билко.

«Мы можем сами участвовать в составлении проекта. Жители микрорайона хотят видеть на этом месте зональную площадку, потому что сегодня надо учитывать мнение не только детей, но и подростков. Не секрет, что подростки проводят там много времени, пусть проводят его с пользой», ― добавила Катерина Реутова.

Горожан также волновали тонкости оформления заявок для участия в программе. Узнать подробности можно будет на семинаре, который пройдет в городской администрации в среду в 17:00 и будет посвящен проблемам комфортной городской среды.