Реклама на сайте
Прислать новость
Маршрутка с пассажирами устроила опасные гонки в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 3
Сегодня 11:32
Мэр Петрозаводска будет ездить на работу на электросамокате 11
Сегодня 07:15
Семена сомнительного качества обнаружены в магазинах Петрозаводска 2
Сегодня 10:56
В Китае погиб 21 участник ультрамарафона 1
23.05.2021 21:40

На первой открытой планерке в мэрии Петрозаводска обсудили благоустройство города

Новости. Общество
16:17, 24 Мая 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

Попадет ли двор или парк в программу, зависит от жителей.

Сегодня в администрации Петрозаводска прошла открытая планерка с участием горожан и журналистов. Этот формат общения с горожанами возобновил новый сити-менеджер Владимир Любарский. Одной из главных тем встречи стала комфортная городская среда.

Красивый парк в вашем районе за 2 минуты
22.05.2021 18:24

Как сообщили сотрудники администрации, в этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» будут отремонтированы 35 дворов и 7 общественных территорий. Стоимость работ составит в 62 млн руб. На эти деньги выполнят укладку асфальта, оборудуют освещение дворов, а также установят урны и скамейки. В девяти дворах работа уже началась.

Общественные территории, которые будут благоустроены в этом году, стали победителям рейтингового голосования в 2020-м.

«Жители города могут повлиять на выбор объектов, которые будут благоустраиваться по проекту „Жильё и городская среда“ в следующем году. Голосование проходит на портале 10.gorodsreda.ru и продлится до 30 мая. В перечень объектов благоустройства на 2022 год пройдут семь из 14 предложенных общественных территорий», — напомнила собравшимся замначальника управления благоустройства и экологии Ксения Иванова.

Ее подержала депутат Петросовета Ольга Билко. Вместе с коллегой по городскому парламенту Екатериной Реутовой она курирует  территорию, участвующую в голосовании — детскую площадку на ул. Ключевая, 14. - участников голосования.

«Попадет ли проект в программу, зависит от активности жителей! Потребности людей растут, обычной песочницы и качелей уже недостаточно. А главное — площадка должна быть не только современной, но и безопасной», ― отметила Ольга Билко.

«Мы можем сами участвовать в составлении проекта. Жители микрорайона хотят видеть на этом месте зональную площадку, потому что сегодня надо учитывать мнение не только детей, но и подростков. Не секрет, что подростки проводят там много времени, пусть проводят его с пользой», ― добавила Катерина Реутова.

Горожан также волновали тонкости оформления заявок для участия в программе. Узнать подробности можно будет на семинаре, который пройдет в городской администрации в среду в 17:00 и будет посвящен проблемам комфортной городской среды.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
21.05.2021, 16:50
Любарский рассказал, как собирается менять схему уборки Петрозаводска
18.05.2021, 06:50
В Петрозаводске водитель пошел на таран и спровоцировал ДТП с тремя автомобилями (ВИДЕО)
21.05.2021, 09:29
В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек
22.05.2021, 09:29
Коронавирус унес жизни еще двух женщин и одного мужчины в Карелии
17.05.2021, 12:49
В Петрозаводске врачи более полугода борются за жизнь малыша, избитого отцом до полусмерти

Чтиво

21.05.2021 12:30
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»