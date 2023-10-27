Коммунальщики Петрозаводска готовятся к снегопаду

Рабочие и спецтехника будут устранять последствия непогоды, которую синоптики обещают в выходные.

Петрозаводск готовится к снегопаду: рабочие и спецтехника будут устранять последствия непогоды, сообщили в паблике городской администрации 27 октября.

В связи с тем, что синоптики прогнозируют в выходные снегопад, подрядчик готовится ликвидировать последствия непогоды. Как напомнили в источнике, содержанием улиц во всех районах столицы Карелии круглосуточно занимаются ООО «Кондопожское ДРСУ» и субподрядные организации.



Сегодня мобильные бригады убрали листву на Пушкинской улице и Куйбышева, а также на Первомайском проспекте. В районе ТИЗ «Усадьба» грунтовые дороги выравнивал грейдер.

Ночью прицепная уборочная техника работала в центре города, четыре мобильные бригады приводили в порядок остановки, сообщили в мэрии.