Коммунальщики придумали, как подготовить Петрозаводск к зиме, не трогая частную трубу

Из-за того, что участок отопительной трубы на Ключевой находится в частной собственности, Петрозаводск из года в год не может получить паспорт готовности к зиме.

В пятницу, 10 марта, на онлайн-совещании по развитию Петрозаводска власти вновь обратились к вопросу частной трубы в районе Ключевая в Петрозаводске. В районе «Авангарда» есть тепловая сеть, часть которой после смерти владельца стало собственностью его жены и шести несовершеннолетних детей.



Женщина не может обслуживать участок теплоцентрали, поэтому весь город три года подряд не может получить паспорт готовности к отопительному сезону.

По словам петрозаводских властей и коммунальщиков, договориться с этим собственником не получилось. Поэтому на Ключевой построят параллельную ветку.



«Она и не передает сети городу, и сама ничего не делает, - отметил на совещании главный управляющий директор АО «ПКС-Водоканал» Александр Сафронов. - Поэтому единственный выход - строительство новой надежной сети. Что мы и сделаем».



По словам Сафронова, в этом году компания занимается проектированием этого строительства, сам участок сети появится в следующем году.



При этом вице-премьер по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина попросила АО «ПКС-Водоканал» построить параллельную ветку в этом году, чтобы в следующем сезоне город вновь не остался без паспорта готовности к зиме.



Подробнее об этой ситуации, а также о том, что такое паспорта готовности и почему они важны, читайте в нашей статье «Тепло без паспорта».









