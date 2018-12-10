Коммунальщики продлят сроки погашения долгов по оплате за ЖКУ в Петрозаводске

По многочисленным просьбам петрозаводчан ООО "КРЦ" продлевает сроки акции по прощению пени до 25 декабря.

Всем абонентам, полностью погасившим задолженность за коммунальные и жилищные услуги до 25 декабря, простят накопившиеся пени.

"РКС-Петрозаводск" напоминает, что если же вы не оплатите услуги водоснабжения и водоотведения вовремя, то окажетесь в очереди должников на установку канализационной заглушки. На данный момент в очереди на ограничение услуги водоотведения стоят 300 неплательщиков, все заявки будут реализованы в течение декабря. Заглушку на канализацию ставят дистанционно, доступ в квартиру для этого не нужен. Для возобновления услуги водоотведения должнику нужно полностью погасить долг. Также неплательщику придется возместить стоимость материалов и работ по установке и демонтажу заглушки – девять тысяч рублей. Демонтаж заглушки производится в течение 48 часов после оплаты. Но если установка заглушки попадает в период праздников, то демонтировать ее смогут только после окончания новогодних каникул. Для того чтобы в новогодние праздники не остаться без водоотведения, оплатите услуги вовремя, позаботьтесь о вашем комфорте заранее.

Для погашения долга или оформления рассрочки обращайтесь в "Центр Единого Обслуживания" (ул. Варламова, 9 или ул. Гоголя, 60). Режим работы "ЦЕО": с 8.00 до 18.00 без перерыва на обед, сб-вс выходной, тел.: 56-04-31.