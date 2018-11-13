Коммунальщики рассказали подробности отключения света на Перевалке

Две аварийные бригады "ОРЭС-Петрозаводск" работают на устранении повреждений в микрорайоне Перевалка вдоль улицы Чапаева.

Напомним, около 06.30 на Перевалке отключилась электроэнергия. Без света остались почти 10 тыс. человек.

"Причина – электрическое повреждение кабельной линии. Две оперативно-выездные бригады сразу же прибыли на место для выполнения аварийных переключений. При попытке запитать потребителей, попавших под отключение, вышел из работы другой фидер, подающий напряжение жителям улицы Зеленая и Ругозерский переулок", - рассказали в "ОРЭС-Петрозаводск".

В настоящий момент аварийными бригадами выполняются оперативные переключения для подачи электроэнергии в микрорайоне Перевалка. По предварительным прогнозам? ситуация может быть нормализована в течение часа.