Коммунальщики украшают Петрозаводск ко Дню Победы

Власти карельской столицы сообщают, что работы по украшению города к 9 мая не прекращаются в праздничные дни.

Компания-подрядчик «Карелстройуправление» украшает Петрозаводск ко Дню Победы. Об этом информирует пресс-центр мэрии города.

Рабочие устанавливают на улицах и общественных территориях консоли с праздничной символикой, флаги и декоративные конструкции, а также развешивают гирлянды.

Сейчас смонтировано 30 декоративных консолей и шесть флаговых конструкций, заменены флаги у мемориала «Вечный огонь» и на площади Кирова. Продолжается сборка декоративных конструкций на площади Кирова и монтаж флагов у памятников в разных районах города.

Ранее в сквере Вечный Огонь была установлена большая инсталляция, созданная совместно с жителями карельской столицы. Объёмное слово «Победа» составлено из фотографий их родственников, участников Великой Отечественной войны. Десятиметровый арт-объект включает в себя несколько сотен снимков героев, пояснили в мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что маршруты общественного транспорта в Петрозаводске изменятся в День Победы.