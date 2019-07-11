Коммунальщики в Карелии пересчитали плату за ОДН после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Питкярантского района потребовала от управляющей компании сделать перерасчет платы за ОДН, сообщает прокуратура Карелии.

"Установлено, что в нарушение требований Гражданского и Жилищного кодексов РФ по инициативе ООО "Викинг" в январе 2018 года было проведено внеочередное собрание собственников помещений восьмиквартирного дома, на котором принято решение о распределении расхода электроэнергии потребителей на содержание общего имущества многоквартирного дома исходя из полного объема потребления коммунального ресурса", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, администрация Питкярантского района, единственная из собственников помещений принявшая участие в собрании, обладала менее чем 50% голосов от общего их числа. Таким образом, проведенное собрание не имело кворума и его решение являлось незаконным.

Более года ООО "Викинг" начисляло и собирало повышенные платежи с граждан.

В связи с допущенными нарушениями закона главе администрации Питкярантского района и директору ООО "Викинг" прокуратура района внесла представления, которые рассмотрены и удовлетворены.

Нарушения закона устранены, потребителям произведены перерасчеты платы по электроснабжению, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.