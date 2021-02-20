Коммунальщики вывезли более 100 самосвалов снега с улиц Петрозаводска ночью

Минувшей ночью подрядчик вывез более 100 самосвалов снега с магистралей карельской столицы, информируют в мэрии Петрозаводска.

За прошедшие сутки вывезено 104 самосвала снега с разных районов карельской столицы. Уборка магистралей проводится круглосуточно, работы выполняет компания "ТехРент", сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Минувшей ночью подрядчик вывозил снег с Ленинградской, Московской и Красноармейской улиц, Октябрьского и Лесного проспектов, улиц Кирова, Калинина и Горького, площади Кирова, проспекта Александра Невского. Сегодня днем на данном проспекте, а также на площади Ленина работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что подрядчик в Петрозаводске оштрафован на 6 млн рублей за плохую уборку снега.