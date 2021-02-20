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Коммунальщики вывезли более 100 самосвалов снега с улиц Петрозаводска ночью

Новости. Общество
14:18, 21 Февраля 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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Минувшей ночью подрядчик вывез более 100 самосвалов снега с магистралей карельской столицы, информируют в мэрии Петрозаводска.

За прошедшие сутки вывезено 104 самосвала снега с разных районов карельской столицы. Уборка магистралей проводится круглосуточно, работы выполняет компания "ТехРент", сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Минувшей ночью подрядчик вывозил снег с Ленинградской, Московской и Красноармейской улиц, Октябрьского и Лесного проспектов, улиц Кирова, Калинина и Горького, площади Кирова, проспекта Александра Невского. Сегодня днем на данном проспекте, а также на площади Ленина работы продолжаются. 

Ранее сообщалось, что подрядчик в Петрозаводске оштрафован на 6 млн рублей за плохую уборку снега.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Oleg Potekhin
2021-02-21 16:30:27
95 самосвалов только на нашей улице можно легко.
кир
2021-02-21 14:42:37
Обычный труд превращают в ранг подвига. Зачем?
Александр Ершов
2021-02-21 14:49:30
кир, абсолютно согласен с предыдущим оратором! )))
кир
2021-02-21 15:24:07
Александр Ершов, :)
David.
2021-02-21 14:33:58
Браво! Эти клоуны опять площадь чистят!
театральный критик
2021-02-21 15:26:43
David., и Студенческий бульвар тоже чистят. Там 23-го праздничные мероприятия будут. И для протестунов автозаки тоже готовы . Всё под контролем :)
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