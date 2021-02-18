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Подрядчик в Петрозаводске оштрафован на 6 млн рублей за плохую уборку снега

Новости. Общество
07:15, 19 Февраля 2021
фото: администрация Петрозаводск
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При инспектировании специалисты предъявили подрядчику многочисленные претензии по качеству уборки городских улиц, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Накануне состоялось выездное межведомственное совещание, в ходе которого были проинспектированы работы по обслуживанию городской инфраструктуры.

Во время рейда обследовали магистрали и межквартальные проезды на Голиковке (улицы Повенецкая, Лесная, Станционная, Машезерская, Разъезжая, Загородная, Лизы Чайкиной, Кузьмина, Варламова, Калинина, проспект Александра Невского, Надвоицкий проезд), на Зареке (улицы Промышленная, Сталинградская, Казарменская, Коммунистов, Чернышевского), в Каменном Бору и на Ключевой (улица Кооперативная, Нойбранденбургская, Антонова, Нахимова, Челюскинцев, Гвардейские переулки).

При инспектировании подрядчику предъявили многочисленные претензии по качеству уборки петрозаводских улиц. На дорогах заужена проезжая часть, образованы колеи, сохраняется рыхлый снег и наледь, возле остановок и пешеходных переходов местами сформированы и не вывезены валы. Всё это отрицательно сказывается на безопасности дорожного движения.

Подрядчику указано на необходимость в кратчайшие сроки устранить замечания по ненадлежащему содержанию улично-дорожной сети Петрозаводска.

В случае, если предприятие не устраняет предъявленные претензии, его штрафуют. Так, за зимний период (с октября 2020 года) организация в общей сложности уже оштрафована более чем на шесть миллионов рублей.

Рейды и работа оперативного штаба будут продолжены.

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