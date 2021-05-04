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Коммунисты потребовали отменить итоги конкурса на должность сити-менеджера Петрозаводска

Новости. Политика
13:03, 05 Мая 2021
фото: © «Столица на Онего»
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Представители бюро Петрозаводского городского комитета КПРФ требуют отмены итогов конкурса на должность главы столицы Карелии, поскольку к процедуре не были допущены оппозиционные кандидаты.

Петрозаводские коммунисты считают, что конкурс на определение кандидатур сити-менеджера был проведен с нарушением прав кандидатов, поэтому должен быть отменен. Об этом говорится в заявлении бюро Петрозаводского городского комитета КПРФ.

Авторы заявления требуют отменить итоги конкурса, назначить новый персональный состав комиссии и провести процедуру заново.

«В Петрозаводске состоялся конкурс на должность главы города, по итогам которого на утверждение сессии Петросовета не были допущены оппозиционные кандидаты. В финал конкурса прошли два чиновника правительства Карелии, один из которых — приезжий, предполагаем, что даже улиц в городе не знает, и не представил на рассмотрение комиссии никакой программы. При этом, другие претенденты, по оценкам экспертов, выступили с серьезными предложениями по развитию города и организации работы главы Петрозаводска. То есть в отсутствие прямых выборов мэра, испугавшись реальной конкуренции, даже конкурс по назначению сити-менеджера власти провели с нарушением прав кандидатов и превратили в фарс», — говорится в заявлении коммунистов Петрозаводска.

Как сообщают авторы заявления, также авторы конкурса могли нарушить принцип открытости власти, поскольку провели процедуру за закрытыми дверями, не допустив на заседания комиссии ни журналистов, ни общественников.

«Был нарушен принцип открытости власти — основополагающий при принятии решений, от которых зависит жизнь целого города. Со стороны власти это выглядит, как политическая трусость и недальновидность. Вы позорите себя перед горожанами и дискредитируете процедуру назначения главы Петрозаводска», — говорится в тексте сообщения.

Ранее сообщалось, что конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска. Ими стали провластные выдвиженцы — Владимир Любарский и Игорь Корсаков.

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Комментарии

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театральный критик
2021-05-05 14:01:57
Коммуняк надо самих проверить на наличие городской прописки. Многие понаехали и пристроились
Os
2021-05-05 13:38:07
Надо тест ему провести на знание всех улиц города и их названий.
Juniper59
2021-05-05 13:57:07
Os, его даже сама Мирошник не сдаст после того, как все бесхозные газоны и тропинки были обозвали скверами, аллеями и проездами.
Off
2021-05-05 13:22:52
А шо ви хотели от жуликов? Они за ради этого готовы и в тюрьму сесть .. Но хлебное место не отдадут. :)
театральный критик
2021-05-05 13:20:43
Идите на ленинский субботник. Толку больше будет
Гость
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