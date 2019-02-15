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Новости. Общество
17:20, 15 Февраля 2019
фото: ТАСС / Антон Новодережкин

Коммунисты предложили наказывать чиновников штрафами за оскорбление россиян

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Депутаты от КПРФ Сергей Казанков и Николай Коломейцев внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы для чиновников за неуважительные высказывания в адрес граждан.

"В последнее время стало очень много высказываний из уст госслужащих, которые иначе как оскорблением не назовешь... На сегодняшний день наказать чиновника, депутата не позволяет статья", – отметил  Казанков.

Он привел в пример слова главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, которая в ответ на вопрос о финансировании молодежных проектов заявила, что "государство не просило вас рожать", пишет "Коммерсантъ".

Согласно законопроекту, за оскорбление россиян чиновнику будет грозить штраф от 10 до 30 тысяч рублей или должностная дисквалификация на срок до трех лет.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов у себя на странице в ВК написал:

"Пора остановить позорную вакханалию издевательств над трудящимися со стороны представителей "элитки". Любопытно, кстати, что пресс-служба Кремля не знает, как и отреагировать на нашу инициативу. Еще бы! Власть привыкла обирать народ, вводя все новые запретительные меры против граждан, и чувствовать при этом свою полную безответственность и безнаказанность. Законопроект КПРФ призван защитить простой народ, и мы будем настойчиво добиваться этого!".

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Комментарии

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sim22
2019-02-15 18:00:42
Ха-ха-ха. Предлагаю лучше! За использование в туалете газеты с фото кремлевских и депутатских рыл сажать на 10 лет!
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