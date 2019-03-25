Коммунисты выступили против переноса памятника Кирову с площади в Петрозаводске

Карельский реском КПРФ выступил против инициативы о переносе памятника Кирову и переименования площади Кирова в Петрозаводске.

Об этом говорится в официальном обращении республиканского комитета.

"Многие десятилетия над одной из главных площадей Петрозаводска возвышается фигура Сергея Кирова. Киров не просто неоднократно бывал в Карелии, его вклад в развитие нашей республики огромен. Железная дорога, водные артерии, целлюлозно-бумажная промышленность, энергетика, разработки слюды и т.д.- все это развилось в Карелии, благодаря его личному участию. Памятник Кирову в Петрозаводске уже один раз сносили. В 1941 году. И сделали это оккупанты" – сообщается в обращении.

В документе отмечается, что площадь Кирова давно сформировалась, как законченный архитектурный ансамбль, и в никаких новшествах не нуждается.

"Карельский реском КПРФ выступает против сноса памятника и его переноса, против переименования площади Кирова и оставляет за собой право на любые протестные действия в ответ на эти предложения", - поясняют в КПРФ.

Ранее сообщалось, что ветераны предложили установить в Петрозаводске стелу "Город воинской славы" на месте памятника Кирову.