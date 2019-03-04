Компании заплатят в бюджет Петрозаводска 4 млн рублей за срыв сроков выполнения земляных работ

Сумма административных штрафов для компаний за несоблюдение правил проведения земельных работ в Петрозаводске составила 3 млн 885тыс. рублей, рассказали в мэрии.

Еще более полумиллиона - штрафы за невосстановление элементов благоустройства после проведения земляных, строительных и дорожных работ.

По данным мэрии, сорок девять протоколов составили в минувшем году муниципальные инспекторы столицы Карелии по фактам нарушений, выявленных при производстве земляных работ.

За невосстановление элементов благоустройства после завершения земляных, строительных и дорожных работ компании-нарушители обязаны выплатить еще 653 тыс. рублей.

Основными претензиями, которые возникают у сотрудников управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства к строителям, дорожникам и подрядным организациям, это отсутствие ограждения при земляных работах или установка надлежащих ограждений, отсутствие информации об организации, ведущей работы.

Часто не соблюдаются требования по оснащению мест работ предупреждающими световыми элементами, допускается загрязнение прилегающих территорий.

В случае обнаружения нарушений при выполнении земработ граждане могут сообщить об этом в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051 (круглосуточно) или в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства - 70-61-21.