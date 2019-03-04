Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
17:20, 04 Марта 2019
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС, архив

Компании заплатят в бюджет Петрозаводска 4 млн рублей за срыв сроков выполнения земляных работ

Загрузка...

Сумма административных штрафов для компаний за несоблюдение правил проведения земельных работ в Петрозаводске составила 3 млн 885тыс. рублей, рассказали в мэрии.

Еще более полумиллиона - штрафы за невосстановление элементов благоустройства после проведения земляных, строительных и дорожных работ.

По данным мэрии, сорок девять протоколов составили в минувшем году муниципальные инспекторы столицы Карелии по фактам нарушений, выявленных при производстве земляных работ.

За невосстановление элементов благоустройства после завершения земляных, строительных и дорожных работ компании-нарушители обязаны выплатить еще 653 тыс. рублей.

Основными претензиями, которые возникают у сотрудников управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства к строителям, дорожникам и подрядным организациям, это отсутствие ограждения при земляных работах или установка надлежащих ограждений, отсутствие информации об организации, ведущей работы.

Часто не соблюдаются требования по оснащению мест работ предупреждающими световыми элементами, допускается загрязнение прилегающих территорий.

В случае обнаружения нарушений при выполнении земработ граждане могут сообщить об этом в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051 (круглосуточно) или в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства - 70-61-21.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.02.2019, 12:15
Восемь автомобилей столкнулись под Петрозаводском
28.02.2019, 21:30
Шотландец 22 часа боролся с эрекцией после инъекции средства для загара
02.03.2019, 12:08
ФОТО: В Петрозаводске столкнулись три автомобиля
25.02.2019, 10:43
Чичин во взятках не признается
28.02.2019, 10:45
В Петрозаводске разыскивают пропавшую без вести женщину
25.02.2019, 13:30
Трофеи вместо дорог и школ

Аналитика

01.03.2019 12:44
Политкухня
"Единая Россия" превратилась в "проблемный актив" 3
В партийных организациях республики начались первые, самые предварительные рассмотрения кандидатов на участие в выборах 2021 года.
"Карелэнерго" проводит массовые проверки приборов учета в рамках дней работы с потерями электроэнергии 1
28.02.2019 14:46
Не калиткой единой 1
28.02.2019 13:50
Пылесосы - на техосмотр 1
28.02.2019 10:20
Бюджет Петрозаводска увеличен более чем на полмиллиарда
27.02.2019 14:46
Вся аналитика

Чтиво

01.03.2019 12:07
Без политики
Сколько стоит наше здоровье
Ничего не болит — для многих это значит, что все в порядке и нет никакой необходимости идти к врачу.
Офтальмологический центр Карелии – 24 часа
28.02.2019 19:31
"КарДент" возвращает улыбке красоту
28.02.2019 13:03
"Мне повезло"
28.02.2019 11:01
архив чтиво

Медиа

Кайтингисты на Онежском озере
Новое
Сегодня 16:26
все фото и видео

Опрос

Кого вы бы назвали секс-символом карельской политики?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»