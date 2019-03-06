Компания "Дальпитерстрой" завершила участие в программе расселения аварийного жилья в Карелии, построив дом в Кеми

Крупнейший на Северо-Западе девелопер СК "Дальпитерстрой" успешно завершил свое участие в региональной программе расселения аварийного жилья в Карелии.

Как сообщили в компании, одним из последних объектов застройщика стал трехэтажный панельный дом на 54 квартиры в городе Кемь на ул. Ленина, 23а. Благодаря новому дому, удалось расселить более 2 тыс.кв. метров аварийного жилья. Как заявили в Минстрое Карелии, жители, а это 139 человек, новостройкой очень довольны.

По словам главы республики Артура Парфенчикова, "дом получился хороший, квартиры, наверное, одни из лучших".

Напомним, жилье в Карелии "Дальпитерстрой" начал возводить с 2015 года. Свой первый объект в республике компания сдала в августе 2016 года - трехэтажный дом на 30 квартир в Олонце на ул. Карла Либкнехта, 48а.

Всего компания построила и ввела в эксплуатацию 22 малоэтажных (от одного до четырех этажей) дома в Олонецком, Пряжинском и Калевальском районах, а также в Прионежском и Кемском муниципальном районах. В общей сложности СК "Дальпитерстрой" построила в Карелии 21054,8 кв. метров жилья. В настоящее время все эти дома заселены.

Несмотря на то, что свое участие в программе расселения в Карелии "Дальпитерстрой" завершил, каждый из сданных домов находится на пятилетнем гарантийном обслуживании у застройщика. В случае обнаружения каких-либо строительных дефектов компания обязуется их устранить. Принимая во внимание огромную социальную значимость этого проекта, "Дальпитерстрой" немедленно реагирует на возникшие проблемы и устраняет недочеты в кратчайшие сроки.