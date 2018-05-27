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Новости. Экономика
11:14, 27 Мая 2018

Компания Finnair попала в чёрный список комиссии по защите прав потребителей

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Finnair является единственной госкомпанией, название которой присутствует в мониторинговом списке комиссии по защите прав потребителей.

В данном случае комиссия потребовала выплатить пассажиру авиакомпании компенсацию в 600 евро за задержку рейса. Жалобу направила женщина, летевшая из Хельсинки через Гонконг в Мельбурн. Она опоздала на стыковочный рейс по причине технической неполадки самолета Finnair, сообщает Yle.

Авиакомпания посчитала, что речь идет о форс-мажорной ситуации, которая не предусматривает компенсации. Комиссия, однако, посчитала иначе, заявив, что согласно принятой в ЕС практике, техническая причина довольно редко является форс-мажорным обстоятельством.

В 2015 году Комиссия по защите прав потребителей уже обращала внимание на авиакомпанию, которая за последние два года стала ее "постоянным клиентом". В 2017 году на Finnair было подано 700 жалоб. За последние пять лет число жалоб увеличилось в два раза.

Компания, в частности, печально прославилась тем, что не платит компенсации, вызванные задержкой рейсов. Обычно Finnair предлагает подарочные купоны или денежные компенсации, размер которых ниже уровня обычных компенсаций.

Finnair, в свою очередь, считает, что прецедентные решения судов ЕС по компенсациям не являются для компании указом, так как технические неполадки, из-за которых происходят задержки или отмены рейсов, это следствие ошибок, допущенных производителем при проектировании или изготовлении.

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