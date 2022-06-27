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Компания отдаст государству землю и лесовозную дорогу, приобретенные в нацпарке Карелии

Новости. Общество
14:40, 28 Июня 2022
фото: © СУ СК РФ по РК

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После вмешательства прокуратуры у организации отобрали земельный участок и дорогу, расположенные на особо охраняемой территории национального парка «Паанаярви».

Прокуратура Карелии провела проверку по обращению главы республики. Земельный участок и лесовозная автомобильная дорога «Кармангская магистраль», расположенные на особо охраняемой территории национального парка «Паанаярви», оказались в руках частника. И проверка показала, что этими объектами завладели незаконно.

«Право собственности юридического лица на вышеуказанные объекты возникло на основании договора купли-продажи, заключенного между двумя юридическими лицами, — говорится в сообщении прокуратуры Карелии. — Вместе с тем, земельный участок и лесовозная дорога были приобретены у лица, не имеющего права на отчуждение, поскольку данные объекты, в свою очередь, из собственности Российской Федерации, лесфонда, в установленном законом порядке не изымались и не отчуждались».

Прокуратура Карелии обратилась в Арбитражный суд республики, чтобы вернуть земельный участок и дорогу в госсобственность. По решению суда у нынешнего владельца объекты, располагающие на территории нацпарка, должны быть изъяты.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, Карелия примет в собственность земельный участок возле аэропорта «Петрозаводск».

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