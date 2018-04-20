Компания, платившая взятки чиновникам контрольного комитета Карелии, оштрафована на полмиллиона рублей

ООО "Рост-Плюс" привлечено к административной ответственности за коррупционное правонарушение, сообщает прокуратура Карелии.

Дело об административном правонарушении было возбуждено по результатам изучения материалов уголовного дела в отношении бывшего заместителя контрольного комитета республики Алексея Бобылева, который приговорен за взятки к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 1,5 млн рублей.

В 2016 году Бобылев вместе с сообщниками получил взятку от представителя ООО "Рост-Плюс" за беспрепятственную выдачу в ускоренный срок лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

После вступления приговора в законную силу прокурор республики по факту передачи должностному лицу незаконного вознаграждения вынес постановление о возбуждении в отношении ООО "Рост-Плюс" дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ.

Мировой суд оштрафовал компанию на 500 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.