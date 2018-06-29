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Новости. Общество
13:42, 29 Июня 2018

Компания заплатила долг в 6 млн рублей по требованию прокуратуры Карелии

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Лесозаготовительное предприятие ООО "Костомукшская строительная компания" по требованию прокурора погасило долг по арендным платежам в 6 млн. рублей.

Для устранения нарушений закона прокурор внес директору предприятия представление.

По результатам его рассмотрения лесозаготовительное предприятие погасило задолженность по арендным платежам в 6 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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