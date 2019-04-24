Комплекс сортировки отходов может появиться под Петрозаводском

Компания "Автоспецтранс" сообщила о планах строительства нескольких инфраструктурных объектов для переработки мусора в Карелии.

Об этом заявил на брифинге в правительстве директор ООО "Автоспецтранс" Алексей Кузнецов.

"Как одну из основных задач на сегодняшний день мы видим развитие инфраструктуры по обращению с ТКО. Предполагается создание 12-14 мусороперегрузочных площадок и линий. И постройка, и введение в эксплуатацию двух мусороперерабатывающих комплексов. Однозначно, вблизи города Петрозаводска, потому что Петрозаводск – это половина создаваемого объема ТКО. И ориентировочно – севернее, в районе Сегежи", - сказал Кузнецов.

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