Компост-мобиль проедет по Петрозаводску, чтобы собрать у жителей органические отходы

Уже завтра, 17 марта, состоится седьмой рейс компост-мобиля.

Проект осуществляется силами эковолонтеров, регионального оператора ООО "Автоспецтранс" , администрации города в лице Управления благоустройства и экологии, а также Вермифермы в поселке Шуя, сообщается в паблике эковолонтеров.

Актуальные правила сортировки органики размещены здесь.

Желающим сдать отходы в компост-мобиль напоминают, что косточки, скорлупу от орехов и яиц необходимо складывать отдельно от остальных отходов растительного происхождения.

Также просят использовать многоразовую тару для транспортировки накопленной органики к месту сбора.

"Пожалуйста, постарайтесь максимально отказаться от использования полиэтиленовых пакетов, - просят эковолонтеры. - Если вы накапливали пищевые отходы в морозилке, пожалуйста, заблаговременно достаньте их от туда, чтобы органика успела оттаять перед сдачей в компост-мобиль".

Грузовая газель с номерами М939НН10 проедет по всем микрорайонам.

№ Район - адрес - точка остановки - время

1. Зарека - ул.Луначарского, 33 - парковка у магазина Магнит 9:30-9:40

2. Ключевая - ул.Кемская, 3 - парковка у магазина SPAR 9:50-10:00

3. Ключевая - возле ТЦ Десяточка (у поста МВД ) 10:05-10:15

4. Ключевая - ул. Антонова, 16, парковка ниже дома 10:20-10:30

5. Кукковка - пр-д. Белинского - остановка маршрута 25 10:40-10:45

6. Кукковка - ул. Ровио, 3 - парковка у V-маркет 10:50-11:00

7. Зарека - ул. Правды, 38Б, парковка у Лотос-центр 11:05-11:15

8. Кукковка - ул. Ровио, 13, у детской поликлиники, напротив Магнита 12:30-12:45

9. Центр - ул. Красноармейская, 25 - парковка у ТЦ Кей 12:50-13:00

10. Голиковка - ул. Мерецкова, 11 - парковка у ТРЦ Тетрис 13:05-13:20

11. Центр - угол Красной/Дзержинского - зона разгрузки Макси 13:25-13:35

12. Октябрьский-ул. Ленинградская, 13 - ТЦ Лента, нижняя стоянка 13:40-13:50

13. Сулажгора - ул.Сулажгорская, 61 - парковка у Магнита 14:55-15:00

14. Пятый поселок - ул.Боровая,11 - у маг. Боровичок 15:05-15:10

15. Октябрьский - ул. Московская, 12В - парковка у Налоговой

15:20-15:30

16. Октябрьский - ул.Мелентьевой, 50а - парковка у маг. ЭТМ

15:35-15:45

17. ! Только каждое 3 воскресенье месяца ! Октябрьский - ул. Зайцева, 14 - у Пятерочки

18. Перевалка - ул. Чапаева, 45 - парковка у ТЦ Весна 17:20-17:35

19. Древлянка - Университетский городок, парковка у Пятерочки 17:40-17:45

20. Древлянка - ул. Древлянка, 18 - парковка у Находки 17:50-18:00

21. Древлянка - м-рн Чистый город, парковка у магазина SPAR 18:05-18:15

22. Древлянка - м-рн Скандинавия, парковка у Магнита 18:20-18:30

23. Древлянка - б. Интернационалистов, 25, парковка у ТЦ Весна 18:35-18:50