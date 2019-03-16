Компост-мобиль проедет по Петрозаводску, чтобы собрать у жителей органические отходы
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Уже завтра, 17 марта, состоится седьмой рейс компост-мобиля.
Проект осуществляется силами эковолонтеров, регионального оператора ООО "Автоспецтранс" , администрации города в лице Управления благоустройства и экологии, а также Вермифермы в поселке Шуя, сообщается в паблике эковолонтеров.
Актуальные правила сортировки органики размещены здесь.
Желающим сдать отходы в компост-мобиль напоминают, что косточки, скорлупу от орехов и яиц необходимо складывать отдельно от остальных отходов растительного происхождения.
Также просят использовать многоразовую тару для транспортировки накопленной органики к месту сбора.
"Пожалуйста, постарайтесь максимально отказаться от использования полиэтиленовых пакетов, - просят эковолонтеры. - Если вы накапливали пищевые отходы в морозилке, пожалуйста, заблаговременно достаньте их от туда, чтобы органика успела оттаять перед сдачей в компост-мобиль".
Грузовая газель с номерами М939НН10 проедет по всем микрорайонам.
№ Район - адрес - точка остановки - время
1. Зарека - ул.Луначарского, 33 - парковка у магазина Магнит 9:30-9:40
2. Ключевая - ул.Кемская, 3 - парковка у магазина SPAR 9:50-10:00
3. Ключевая - возле ТЦ Десяточка (у поста МВД ) 10:05-10:15
4. Ключевая - ул. Антонова, 16, парковка ниже дома 10:20-10:30
5. Кукковка - пр-д. Белинского - остановка маршрута 25 10:40-10:45
6. Кукковка - ул. Ровио, 3 - парковка у V-маркет 10:50-11:00
7. Зарека - ул. Правды, 38Б, парковка у Лотос-центр 11:05-11:15
8. Кукковка - ул. Ровио, 13, у детской поликлиники, напротив Магнита 12:30-12:45
9. Центр - ул. Красноармейская, 25 - парковка у ТЦ Кей 12:50-13:00
10. Голиковка - ул. Мерецкова, 11 - парковка у ТРЦ Тетрис 13:05-13:20
11. Центр - угол Красной/Дзержинского - зона разгрузки Макси 13:25-13:35
12. Октябрьский-ул. Ленинградская, 13 - ТЦ Лента, нижняя стоянка 13:40-13:50
13. Сулажгора - ул.Сулажгорская, 61 - парковка у Магнита 14:55-15:00
14. Пятый поселок - ул.Боровая,11 - у маг. Боровичок 15:05-15:10
15. Октябрьский - ул. Московская, 12В - парковка у Налоговой
15:20-15:30
16. Октябрьский - ул.Мелентьевой, 50а - парковка у маг. ЭТМ
15:35-15:45
17. ! Только каждое 3 воскресенье месяца ! Октябрьский - ул. Зайцева, 14 - у Пятерочки
18. Перевалка - ул. Чапаева, 45 - парковка у ТЦ Весна 17:20-17:35
19. Древлянка - Университетский городок, парковка у Пятерочки 17:40-17:45
20. Древлянка - ул. Древлянка, 18 - парковка у Находки 17:50-18:00
21. Древлянка - м-рн Чистый город, парковка у магазина SPAR 18:05-18:15
22. Древлянка - м-рн Скандинавия, парковка у Магнита 18:20-18:30
23. Древлянка - б. Интернационалистов, 25, парковка у ТЦ Весна 18:35-18:50
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