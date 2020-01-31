Компостмобиль выедет в очередной рейс по Петрозаводску

Очередной рейс по приему органики состоится в Петрозаводске 2 февраля.
Эколого-просветительский проект по раздельному сбору органических отходов реализуется волонтерами Компостмобиля и его соорганизаторами – регоператором ООО "Автоспецтранс" и администрацией Петрозаводска.
Предстоящий рейс – седьмой по счету. За 6 предыдущих рейсов сезона 2019-2020г.г. жители карельской столицы сдали в Компостмобиль около 6,6 тыс. литров органики. Кроме того, во время рейсов волонтеры проекта принимают от петрозаводчан корма, ветошь и хозпринадлежности в городской приют для животных и вещи для помощи нуждающимся в благотворительный магазин "Теплообмен".
От рейса к рейсу количество участников и объемы собранной органики растут. В связи с этим волонтеры планируют вовремя предстоящего рейса собрать подписи от горожан для направления предложений о сотрудничестве компаниям, имеющим так называемые "зеленые территории". На них можно было бы установить общественные компостные ящики, чтобы любой житель Петрозаводска в удобное для него время мог привозить туда отходы для компостирования.
Волонтеры Компостмобиля и регоператор "Автоспецтранс" приглашают петрозаводчан принять участие в очередном рейсе 2 февраля.
Адреса и время стоянок Компостмобиля остаются неизменными:
Зарека: ул.Луначарского, 33 - парковка у м. "Магнит" 9:30-9:40
Ключевая: ул.Кемская, 3 - парковка у магазина SPAR 9:50-10:00
возле ТЦ Десяточка (у поста МВД ) 10:05-10:15
ул. Антонова, 16, парковка ниже дома 10:20-10:30
Кукковка: пр-д Белинского - остановка маршрута 25 10:40-10:45
ул. Ровио, 3 - парковка у V-маркет 10:50-11:00
ул. Ровио, 13, у детской пол-ки, напротив м.«Магнит» 12:30-12:45
Зарека: ул. Правды, 38Б, парковка у Лотос-центр 11:05-11:15
Центр: ул. Красноармейская, 25, парковка у ТЦ Кей 12:50-13:00
угол Красной/Дзержинского - зона разгрузки «Макси» 13:25-13:35
Голиковка: ул. Мерецкова, 11 - парковка у ТРЦ Тетрис 13:05-13:20
Октябрьский: ул. Ленинградская,13, ТЦ Лента, нижняя стоянка 13:40-13:50
ул. Московская, 12В - парковка у налоговой, 15:20-15:30
ул.Мелентьевой, 50а - парковка у маг. ЭТМ 15:35-15:45
ул. Зайцева, 14 - у маг. "Пятерочка"
Сулажгора: ул.Сулажгорская, 61 - парковка у маг. "Магнит",14:55-15:00
Пятый поселок: ул.Боровая,11 - у маг. «Боровичок», 15:05-15:10
Перевалка: ул. Чапаева, 45 - парковка у ТЦ «Весна», 17:20-17:35
Древлянка: Университетский городок, парковка у Пятерочки, 17:40-17:45
ул. Древлянка, 18 - парковка у Находки, 17:50-18:00
Древлянка, м-рн Чистый город, парковка у м. SPAR 18:05-18:15
Древлянка - м-рн Скандинавия, парковка у Магнита 18:20-18:30
Древлянка, б. Интернационалистов,25, у ТЦ Весна 18:35-18:50
Уточнить, что принимают в Компостмобиль можно здесь.
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