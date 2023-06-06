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В Минздраве Карелии рассказали, кому бесплатно будут вводить иммуноглобулин

Новости. Общество
14:50, 07 Июня 2023
фото: © muzoktcrb.ru

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Замминистра здравоохранения Карелии перечислила категории населения, которым положена экстренная профилактика иммуноглобулином.

Заместитель министра здравоохранения Карелии Галина Матвеева рассказала, кому проведут бесплатно экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

При положительном результате исследования клеща на энцефалит лекарство введут взрослым и детям в возрасте от 5 до 18 лет.

Без исследования клеща экстренная иммунопрофилактика будет проведена участникам Великой Отечественной войны; беременным женщинам; детям в возрасте до четырех лет; детям в возрасте от пяти до 18 лет, если клещ присосался в область головы или шеи.

Если человек до начала эпидсезона не был привит против клещевого энцефалита или если вакцинация не была завершена - инъекцию сделают в медицинской организации по месту жительства.

Как уточнила замминистра, противоклещевого иммуноглобулина в учреждениях здравоохранения достаточно.

Напомним, с начала теплого сезона в медицинские организации Карелии по поводу присасывания клещей обратились 815 человек, из них детей - 204. Лабораторно подтвержден 1 случай клещевого вирусного энцефалита - опасное заболевание было найдено на минувшей неделе.

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