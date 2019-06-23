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Новости. Общество
14:46, 23 Июня 2019
фото: rk.karelia.ru

Кому выгодно уголовное преследование Ираиды Шалак?

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Минсельхоз Карелии не имеет никаких претензий к фермеру Ираиде Шалак, арестованной по обвинению в мошенничестве с грантами господдержки.

Председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива "Олонец-Агро", фермер из деревни Рыпушкалицы, лауреат 2018 года Ираида Шалак на этой неделе была задержана, а впоследствии по ходатайству сотрудников следственного управления МВД Карелии арестована судом по обвинению в совершении мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ).

При этом за полученные гранты Шалак все еще отчитывается, так как сроки реализации проектов, на которые получены деньги, еще не истекли. На строительство того же овощехранилища отведено 2 года, а деньги получены в августе 2018-го. Потенциальный потерпевший – Минсельхоз – не заявляет о мошенничестве, а наоборот, говорит о законности не только получения грантов, но и о пунктуальности в отчетах Шалак о расходуемых средствах.

Адвокат Михаил Шогин, оговариваясь, что это одна из возможных версий, по его мнению, связывает возбуждение данного уголовного дела с неофициальной "палочной системой" по раскрытию преступлений, которая до сих пор действует в правоохранительных органах.

МВД Карелии пока детально не комментирует уголовное дело Шалак, ограничившись процитированным выше пресс-релизом об аресте и версии следствия.

Подробнее о деле Ираиды Шалак читайте здесь.

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