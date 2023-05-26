Кондиционеры, график и водители в форме: новый перевозчик выходит на три автобусных маршрута Петрозаводска

В День защиты детей на трех автобусных маршрутах столицы Карелии должно измениться качество обслуживания.

Комфорт на маршрутах под № 5,14 и 29 власти города обещают с 1 июня. С этого дня в столице Карелии стартует транспортная реформа. Обещают кондиционеры, соблюдение графика и опрятный вид водителей. Причём на маршруте № 14 будут работать автобусы большого класса вместимости, на остальных – среднего.

В будние дни на маршруте № 5 автобусы будут курсировать с утра и до позднего вечера: с 6.13 до 23.22, на маршруте № 14 – с 6.00 до 21.25, а на маршруте № 29 – с 6.00 до 23.24. В выходные и праздники расписание будет несколько отличаться.

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