Кондопога и Сортавала присоединились к раздельному сбору мусора

В городе бумажников появились пять площадок с контейнерами-накопителями, в Сортавале – девять, сообщает компания "Автоспецтранс".

Контейнеры-накопители установлены и обслуживаются компаниями-операторами, отвечающими за вывоз ТКО в этих населенных пунктах.

В Кондопоге изготовлением, размещением и обслуживанием контейнеров занялась управляющая компания "ММП ЖКХ", которая в декабре 2018 года установила их по пяти городским адресам.

Закрытые контейнеры из металлопрофиля объемом 1 куб.м. каждый для бумаги и пластика появились на ул. Пролетарская, 28 и 30, ул. Бумажников, 6 и 8, а также по Октябрьскому шоссе, 61.

По мере накопления УК "ММП ЖКХ" вывозит собранное вторсырье на свою сортировочную линию, где происходит его досортировка и прессовка, а затем отправка на перерабатывающие предприятия Москвы и Санкт-Петербурга.

В Сортавала также установлены контейнеры для раздельного сбора отходов. Но для жителей этого города раздельный сбор ТКО не является новшеством. Как сообщил генеральный директор компании-оператора ООО "Спецтранс" Константин Мартынов, накопители для сбора бутылок, картона и пластика появились здесь еще в 2016 году. Сейчас их в Сортавале уже 9, и находятся они по следующим адресам: ул. Победы,8, ул. Кирова, 10-24, ул. Карельская 25 и 50.

Содержимое контейнеров для раздельного сбора раз в неделю вывозится на местную линию сортировки с последующей транспортировкой в предприятия, занимающиеся переработкой вторичных отходов.

Регоператор ООО "Автоспецтранс" напоминает, что с 1 января 2019 года в Карелии начался переход на раздельный сбор отходов. Он будет постепенным.