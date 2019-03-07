Кондопожский ЦБК отмечает 90-летие

В 2019 году Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат готовится отметить 90-летие.

27 июня 1929 года состоялся пуск первой бумагоделательной машины. К юбилейной дате приурочены многочисленные мероприятия, охватывающие не только работников предприятия, но и жителей города. И это неудивительно. Целлюлозно-бумажный комбинат является промышленным флагманом города и района. Практически каждая кондопожская семья связана с бумкомбинатом.

Старт юбилейному марафону дан 16 февраля. В Кондопоге прошла учебно-исследовательская конференция школьников и состоялась лыжная гонка в рамках рабочей спартакиады.

Участники спартакиады работники АО "Кондопожский ЦБК", ООО "Карелия Палп", ООО "Кареллестранс", ООО ЧОП "Кондопога" и студенты лесотехнического техникума. В Спартакиаду включены самые популярные среди кондопожан виды спорта: лыжные гонки, плавание, шахматы, мини-футбол, баскетбол, пляжный волейбол, стритбол и кююккя. Все восемь соревнований проходят в командном зачете. Первой дисциплиной стали лыжные гонки. На местную трассу вышло почти полторы сотни спортсменов. Они объединились в 35 команд.

В этот же день,16 февраля, в рамках юбилея предприятия прошла районная учебно-исследовательская конференция школьников "Слава города родного". Две секции конференции были профильные, здесь выступали дети, которые подготовили доклады с тематикой, посвященной комбинату. Они рассказывали о производственных процессах, о своих родных и близких, которые работают на градообразующем предприятии.

19 февраля в районной библиотеке прошел конкурс чтецов "Сердце Кондопоги – комбинат, бумагу первоклассную дающий". Предложение провести такой конкурс нашло отклик у многих горожан. Стихи собственного сочинения кондопожских и карельских авторов прочитали школьники, студенты, работники комбината, учреждений культуры, пенсионеры, ветераны предприятия. Выступления 45 участников прошли на одном дыхании. Стихи, посвященные комбинату и городу, звучали искренне, живо, эмоционально.

Март обещает быть богатым на события, приуроченные к юбилею комбината. В этом месяце в городе пройдут конкурсы творчества и красоты ("Мисс ЦБК" и "Свой стиль"), конкурс ораторского мастерства "Живая классика" и исследовательская конференция "Этапы большого пути", фестиваль любительского эстрадного и театрального творчества "Театральный БУМ", соревнования по плаванию в зачет рабочей спартакиады.

Далее – в каждый месяц будет что-то интересное и захватывающее, во что будут вовлечены сотни людей. Таким образом, к 26-27 июня, когда пройдут основные юбилейные мероприятия, в праздничном марафоне будут участвовать уже тысячи людей. Праздник войдет в каждый дом.