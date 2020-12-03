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Кондопожский ЦБК получил премию в области охраны окружающей среды

Новости. Общество
12:15, 04 Декабря 2020
фото: Эмблема премии
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АО "Кондопожский ЦБК" стало победителем специализированной премии PAP-FOR Awards в номинации "Наилучшее решение в области охраны окружающей среды в 2020 году".

Церемония оглашения победителей премии состоялась онлайн 26 ноября в рамках форума PAP-FOR.  Присуждение премии прошло впервые. На победу в одиннадцати номинациях претендовали 30 предприятий целлюлозно-бумажной, лесной, перерабатывающей, упаковочной промышленности и отрасли санитарно-гигиенических видов бумаг.

В режиме видеоконференции от имени АО "Кондопожский ЦБК" выступил технический директор Сергей Байдин. Он поблагодарил экспертный совет и коллег за высокую оценку работы Кондопожского ЦБК в области экологии:

"Мы рады, что в такой сложной номинации мы стали победителями. На Кондопожском ЦБК традиционно уделяют много внимания экологическим вопросам. Комбинат первым в отрасли получил комплексное экологическое разрешение. Работала команда специалистов и руководителей Кондопожского ЦБК  и компании Карелия Палп. Это наше общее достижение и мы готовы поделиться опытом с коллегами. У нас также есть стратегия, план развития предприятия в природоохранном направлении. Мы понимаем, что это направление требует постоянного внимания, долгосрочного планирования и ежедневных забот. Уверен, что мы удержим свои высокие позиции в этой области".

Победу в номинации прокомментировал руково­дитель экологической службы АО "Кондопожский ЦБК" Станислав Банзин.

"Мы сделали историю. Наше комплексное эколо­гическое разрешение — свершившийся факт. Прошёл почти год, как мы получили КЭР. Но пока ни одно предприятие ЦБП этот важный экологический доку­мент не получило. Кондопожский комбинат — един­ственный в отрасли, кто прошёл этот путь. Рад, что эксперты и коллеги по достоинству оценили наш успех. Наша задача — держать высокую планку".

Премия PAP-FOR Awards является официальным признанием достижений профессионального и экспертного сообщества. Каждый из победителей премии получает право использовать значок премии при маркировке продукции. Это как проба высокого качества.

PAP-FOR – единственная в России и СНГ и крупнейшая в Восточной Европе специализированная международная бизнес-площадка для профессионального диалога, презентации решений и технологий и заключения договоров в целлюлозно-бумажной, лесной, перерабатывающей, упаковочной промышленности и отрасли санитарно-гигиенических видов бумаг.

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