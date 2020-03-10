Конькобежцы из Карелии завоевали медали на Всероссийских соревнованиях

Сборная команда Карелии достойно выступила на этих стартах, сообщили в республиканском Минспорта.

С 6 по 8 марта в Коломне состоялись всероссийские соревнования по конькобежному спорту "Коломенский лед".

На дистанции 3 км воспитанница Сортавальской спортивной школы Олимпийского резерва Милена Савенок завоевала серебряную медаль среди девушек среднего возраста, а петрозаводчанка Елена Цыпляева – бронзу.

На дистанции 5 км сортавальский конькобежец Артем Алёшин завоевал бронзовую медаль среди юношей старшего возраста.

Также в соревнованиях в составе команды республики приняли участие Борис Смалюга и Ульяна Багмет.

Ранее спортсменки из Карелии побеждают на соревнованиях по фитнес-аэробике.