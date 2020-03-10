890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Тело, висящее на дереве, обнаружили на кладбище в Петрозаводске 6
Сегодня 11:10
Концерт Агутина и Варум перенесли из Петрозаводска в Кондопогу (12+) 3
Сегодня 14:54
Две крупные управляющие компании в Петрозаводске банкротятся: ждать ли коммунального коллапса? 6
Сегодня 11:15
Педиатр в Карелии изготавливал и продавал наркотики 6
Сегодня 12:32
На границе с Карелией выявили больного коронавирусом 2
Сегодня 16:31

Конькобежцы из Карелии завоевали медали на Всероссийских соревнованиях

Новости. Спорт
17:40, 10 Марта 2020
фото: © Минспорта Карелии
Загрузка...

Сборная команда Карелии достойно выступила на этих стартах, сообщили в республиканском Минспорта.

С 6 по 8 марта в Коломне состоялись всероссийские соревнования по конькобежному спорту "Коломенский лед". 

На дистанции 3 км воспитанница Сортавальской спортивной школы Олимпийского резерва Милена Савенок завоевала серебряную медаль среди девушек среднего возраста, а петрозаводчанка Елена Цыпляева – бронзу.

На дистанции 5 км сортавальский конькобежец Артем Алёшин завоевал бронзовую медаль среди юношей старшего возраста.

Также в соревнованиях в составе команды республики приняли участие Борис Смалюга и Ульяна Багмет.

Ранее спортсменки из Карелии побеждают на соревнованиях по фитнес-аэробике.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.03.2020, 16:15
Выход на пенсию в рамках прежнего пенсионного возраста закрепили законодательно
06.03.2020, 08:46
Долги по банковским кредитам переходят к коллекторам в массовом порядке
05.03.2020, 13:09
Остановка на ж/д вокзале в Петрозаводске "превратилась в ад" (ФОТО)
05.03.2020, 16:31
"Здоровое питание" в школе: чай и булочка
03.03.2020, 09:01
Штрафы за нарушение ПДД хотят привязать к стоимости автомобиля
03.03.2020, 08:20
Станция переливания крови в Карелии нуждается в донорах с редкой группой крови

Чтиво

05.03.2020 10:53
Частная жизнь
"Главное – не обижаться и не грустить" 4
Участница Великой Отечественной войны, ветеран Мария Ивановна Мурсалова о том, как жить и не тужить.
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
Стильная одежда из Италии и Германии
27.02.2020 10:35
архив чтиво

Медиа

 "Политика.Реут": нарушения на выборах в Сортавале
04.03.2020 14:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»