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Новости. Экономика
12:23, 30 Мая 2019

Конкурс детских рисунков ЖК "Иволга" глазами детей"

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Строительная компания "Баренц Групп" запускает конкурс детских рисунков в честь Дня защиты детей.

Мир глазами детей всегда ярче, счастливее, и мы через наших малышей во многом учимся ценить простые радости. Этот конкурс позволит юным художникам и просто любителям рисовать проявить свои таланты и выиграть ценные подарки.

Победителей определит жюри и наградит подарками:

1-е место – велосипед

2-е место – сертификат в магазин "Детский мир" номиналом 2000 руб.

3-е место – сертификат в магазин "Спортмастер" номиналом 1000 руб.

Условия розыгрыша:

1) Родители юного художника должны быть подписаны на нашу группу строительная компания "Баренц Групп"

2) Сделать репост этой записи к себе на страницу и не удалять её до окончания конкурса

3) К участию принимаются работы конкурсантов в возрасте до 11 лет, выполненные в формате не меньше А4. Работы могут быть выполнены в любой технике изобразительного искусства. На рисунке должна быть изображена птица Иволга, как её представляет ребенок

4) Разместите фото рисунка в альбом группы ЖК "Иволга" глазами детей". Оригинал рисунка необходимо принести в офис по адресу: пр. К. Маркса, д. 1А до 07 июня включительно

5) Срок проведения конкурса: с 24 мая по 07 июня 2019г.

Оценку работ будет проводить профессиональное жюри. Итог розыгрыша опубликуем 10 июня 2019г. в 19.00.

Все рисунки, участвовавшие в конкурсе, будут украшать один из подъездов жилого комплекса "Иволга".

Желаем удачи юным художникам!

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