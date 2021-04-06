Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с зампредом Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым 18
06.04.2021 18:02
Число вакцинированных против ковида в Финляндии приближается к миллиону 18
06.04.2021 12:28
Рыбаки сфотографировались с акулами-людоедами и лишились денег 1
06.04.2021 19:40
Ребенок из Карелии пострадал во время стрельбы в Ленобласти 2
06.04.2021 15:23
Девушка с дефектом кожи покрыла тело тату из-за травли в школе 2
06.04.2021 19:10
Автомобиль вылетел на тротуар в центре Петрозаводска - ребенок чудом остался жив (ВИДЕО) 6
06.04.2021 13:13
Инфекционист рассказал об отношении россиян к вакцинации от COVID-19 2
06.04.2021 21:05
В России объявили проверку боевой готовности Вооруженных сил 5
06.04.2021 20:40

Энергетики проводят конкурс для юных поэтов и художников

Новости. Общество
09:03, 07 Апреля 2021
фото: работа  Королевой Виктории из Петрозаводска
Загрузка...

Карельский филиал "Россети Северо-Запад" продолжает прием работ на конкурс детского творчества "Светлячок", посвященный 90-летию предприятия.

К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 6 до 14 лет, проживающие на территории Карелии. На конкурс принимаются рисунки и стихотворения на тему "Есть такая профессия – Родину освещать!". Победители конкурса среди юных поэтов и художников будут определены в каждой номинации.

Для участия необходимо прислать свои работы, указав имя, фамилию, возраст, точный почтовый адрес, контактный телефон, по адресу: 185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 45, Карельский филиал "Россети Северо-Запад", пресс-служба, конкурс "Светлячок". Работы в номинации "Стихотворение" также принимаются на адрес электронной почты: klikacheva@karelenergo.ru К работам необходимо приложить подписанное родителями (законными представителями) согласие на обработку персональных данных (документы размещены на официальной странице компании.

Работы принимаются до 1 мая 2021 года.

Подведение итогов конкурса 24 мая 2021 года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
02.04.2021, 15:40
Сотрудник Следкома Карелии подозревается в мошенничестве

Аналитика

05.04.2021 16:20
Капитал
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
10 тысяч не дожили 5
05.04.2021 10:00
Кто избивал осужденного в колонии Петрозаводска, остается загадкой 9
05.04.2021 08:15
Дом для "батончиков"
02.04.2021 16:28
Партия власти захотела бороться с критикой в соцсетях 13
02.04.2021 16:08
Вся аналитика

Чтиво

06.04.2021 09:20
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Выйду на uuličču, гляну на "село" 9
06.04.2021 09:15
"Работа на экспорт – это другой уровень бизнеса"
05.04.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»