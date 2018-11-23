Конкурсного управляющего ГУП "Мост" вызовут на допрос к следователям из-за долгов по зарплате

В прокуратуре Карелии обсудили долги по заработной плате на предприятиях республики.

По данным ведомства, в ходе заседания в связи с образованием долга по зарплате в 2,7 млн рублей заместитель прокурора республики Василий Шевченко объявил предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства гендиректору АО "Крупнопанельное домостроение" с предупреждением о возможной уголовной ответственности.

"В свою очередь представителем следственного управления Следственного комитета РФ по Карелии конкурсный управляющий ГУП РК "Мост", имеющего задолженность в размере более 30 миллионов рублей на протяжении длительного времени, извещен о вызове на допрос в рамках расследования соответствующего уголовного дела". – отметили в пресс-службе прокуратуры.

Тремя приглашенными организациями погашена задолженность по оплате труда в размере более 8,7 млн рублей, в связи с чем по итогам заседания они сняты с контроля.

В июне 2018 года "Столица на Онего" писала, что сообщалось, бывшие сотрудники печально известной компании пожаловались в Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии. Люди не могут получить свои зарплаты, никакой информации о сроках погашения долгов руководства ГУП РК "Мост" им не предоставляет.