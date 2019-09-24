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Новости. Общество
15:17, 24 Сентября 2019
фото: Валерий Поташов

Конституционный суд Карелии рассмотрит вопрос об индексации выплат ветеранам труда

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Единовременные денежные выплаты карельским льготникам не индексировались почти 11 лет.

Конституционный суд Карелии постановил сегодня принять к рассмотрению заявление группы жителей республики о проверке на соответствие карельской Конституции части 3 статьи 4 республиканского закона "О социальной поддержке отдельных категорий граждан", принятого в декабре 2004 года. Заседание суда по рассмотрению этого иска назначено на 14 октября.

Комментируя по просьбе "Столицы на Онего" принятое сегодня решение, одна из истцов, руководитель общественной организации защиты прав граждан "Согласие" Елена Ильина назвала вердикт справедливым. "Мы будем готовиться к заседанию 14 октября", - сказала Ильина.

Напомним, закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан" монетизировал ряд льгот ветеранам труда Карелии, реабилитированным гражданам, пострадавшим от политических репрессий, участникам разминирования территории республики в послевоенные годы, а оспариваемое положение нормативно-правового акта предусматривает то, что индексация ежемесячных денежных выплат указанным в нем льготникам "производится в порядке, установленном законодательством". Однако, как было отмечено на судебном заседании, республиканские власти до сих пор не утвердили порядок компенсации ЕДВ, а последний раз парламент Карелии увеличивал сумму выплаты в 2008 году.

 

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Комментарии

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zanoza
2019-09-24 16:06:32
Так пусть Конституционный суд обяжет власти Карелии принять уже этот порядок индексации и закроют вопрос. По сути власти Карелии не принимая порядок индексации бездействуют , причём умышленно!
тетка
2019-09-24 16:50:42
zanoza, конечно, умышленно, им это не выгодно, они этого не хотят и всеми силами будут противодействовать.
кир
2019-09-24 15:57:23
Снова напечатали. Зачем? Мы уже отвечали и повторять не будем.
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