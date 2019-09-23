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Новости. Общество
13:34, 23 Сентября 2019
фото: Валерий Поташов

В Конституционном суде Карелии рассматривается вопрос об индексации выплат ветеранам труда

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Единовременные денежные выплаты карельским льготникам не индексировались почти 11 лет.

В Конституционном суде Карелии 23 сентября началось распорядительное заседание по обращению группы жителей республики о проверке на соответствие карельской Конституции части 3 статьи 4 республиканского закона "О социальной поддержке отдельных категорий граждан", принятого в декабре 2004 года. Этот закон монетизировал ряд льгот ветеранам труда Карелии, реабилитированным гражданам, пострадавшим от политических репрессий, участникам разминирования территории республики в послевоенные годы, а оспариваемое положение нормативно-правового акта предусматривает то, что индексация ежемесячных денежных выплат указанным в нем льготникам "производится в порядке, установленном законодательством". Однако, как было отмечено на судебном заседании, республиканские власти до сих пор не утвердили порядок компенсации ЕДВ, а последний раз парламент Карелии увеличивал сумму выплаты в 2008 году.    

Как заявила в суде одна из истцов, бывшая депутат республиканского парламента Галина Погудалова, это обращение направлено в интересах более чем 120 тысяч человек, получающих ЕДВ. "Индексации не было более десяти лет! – подчеркнула Погудалова. – Сколько раз за это время была индексация зарплат государственных служащих?".


Поддержать истцов пришли ветераны труда. Фото: Валерий Поташов

Представитель Законодательного собрания Карелии Элина Калкасова призвала Конституционный суд не принимать к рассмотрению поступившее обращение, поскольку, по ее мнению, истцам следовало бы обратиться за защитой своих прав в порядке гражданского судопроизводства.

"Мы полагаем, что действующая норма части 3 статьи 4 закона республики, устанавливающая индексацию ежемесячных денежных выплат, на наш взгляд, принята в пределах полномочий Республики Карелия, соответствует федеральному законодательству и Конституции Республики Карелия и не нарушает конституционных прав граждан. Полагаем, что данная норма была установлена Законодательным собранием, как необходимый элемент правового регулирования, направленный на восполнение фактических потерь граждан от снижения вследствие инфляции установленного законом социального пособия", – сказала Калкасова. По ее мнению, препятствий для исполнения полномочий, предусмотренных законом о социальной поддержке отдельных категорий граждан, на сегодняшний день нет, и в частности, сейчас на рассмотрении депутатского корпуса находится законопроект, предусматривающий увеличение ЕДВ до тысячи рублей.

В свою очередь представитель главы Карелии Наталья Карпова согласилась с доводами своей коллеги из республиканского парламента и напомнила, что с момента принятия закона о социальной поддержке отдельных категорий граждан в 2004 году карельские законодатели неоднократно повышали сумму ЕДВ – с 250 до 700 рублей. Однако Наталье Карповой также пришлось признать, что индексация единовременной денежной выплаты ветеранам труда и другим льготникам не проводилась в республике почти 11 лет.    

Как пояснила председатель Конституционного суда Карелии Наталья Беньяминова, на распорядительном заседании суд не рассматривает иск по существу, а лишь решает вопрос о том, примет он обращение к рассмотрению или нет. Свой вердикт Конституционный суд Карелии огласит 24 сентября.    

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Комментарии

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однозначно
2019-09-23 15:39:14
Тетка, зачем так говоришь ? Я вот тебя не обнюхивал. Обнюхивай своих 20 котов на предмет смрадного запаха. А ежели тебе везде запах мерещится, то пора уже свою мочеполовую систему проверить. Диспансеризация для пенсионеров вещь не только полезная, но и необходимая.
кир
2019-09-23 15:11:37
Не надо людей делить по категориям. Вы, кроме ветеранов, ещё "узников" прибавьте и будет вам счастье.
Кроме трудового стажа, включая участие в боевых действиях, и средней заработанной зарплаты не может быть ничего для назначения и выплаты пенсии. Возраст определён действующим законодательством.
Mike
2019-09-23 14:19:42
Тарифы индексируют аж 2 раза в год, цены на билеты растут, зарплаты чиновников растут регулярно и только не увеличивается уже 11 лет пособие ветеранам труда. Депутаты, вы обнаглели в конец, только об улучшении своей собственной жизни печетесь. Разогнать этот парламент надо. Толку от него никакого
однозначно
2019-09-23 14:15:30
Не нужны бабулькам эти 450 рублей. Просто им скучно дома сидеть. Дети и правнуки разъехались по ленобластям, а поговорить не с кем кроме как в конституционном суде.
тетка
2019-09-23 15:03:08
однозначно, без вас и вашего смрадного запаха нигде не обойдется, на каждой страничке спешите нагадить.
zanoza
2019-09-23 16:07:09
тетка, лучше и не скажешь
смердит и смердит :)
zanoza
2019-09-23 13:59:13
Вот у нас законы! Всегда остаётся лазейка их не исполнять. По закону "О социальной поддержке отдельных категорий граждан", индексация ежемесячных денежных выплат льготникам "производится в порядке, установленном законодательством". А сам этот порядок индексации не установлен! ПОЧЕМУ, КАК ВЫ ДУМАЕТЕ?
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