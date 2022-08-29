Консульство Финляндии больше не будет делать исключение турагентствам при подаче документов на визу

Финляндия упразднила особый порядок подачи заявлений на визы для туристических агентств.

Туристические агентства больше не смогут подавать заявления на финские визы в отдельное время. Об этом 2 сентября «Фонтанке» рассказали в генеральном консульстве Финляндии в Петербурге. «Начиная с 1 сентября 2022 года система отдельных слотов на подачу виз туристическими компаниями упразднена», — прокомментировали в консульстве.

Это означает, что туристические компании и их клиенты подают документы на визу в период работы визового центра точно так же, как и индивидуальные заявители, добавили в генконсульстве.

Раньше у турагентств была опция подать заявления своих клиентов пачкой, в отдельное время. Потом заявителям отдельно назначали время для сдачи биометрии. На фоне ажиотажного спроса на визы компании вели торговлю слотами. Цена в августе приближалась к 30 тыс. рублей. Также агентства уже принимали заявления для подачи на ноябрь.