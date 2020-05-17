Консульство Финляндии в Петрозаводске объявило о готовности выдачи паспортов с визами

Стало известно о работе консульства Финляндии в Петрозаводске.

Как сообщается в паблике консульства Финляндии в Петрозаводске, те, кто подал заявление на получение визы до закрытия визового центра в связи с началом распространения коронавируса, могут получить свой паспорт с визой в Консульстве Финляндии в Петрозаводске.

"Паспорта тех, кто подал заявление на получение визы через туристические агентства, будут передаваться только турагентам, которые передадут их далее заявителям", - уточняется в паблике консульства.

Посетителей предупреждают, что выдавать паспорта будут только по предварительной записи.

Заявки на выдачу паспортов будут приниматься по электронной почте visa.pet@formin.fi . В заявке следует указать ФИО, дату рождения, номер телефона и референс-номер заявления на визу (PTAC /…).

При посещении консульства все должны носить защитную маску для лица и соблюдать безопасную дистанцию.