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Консульство Финляндии в Петрозаводске объявило о готовности выдачи паспортов с визами

Новости. Общество
13:54, 18 Мая 2020
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Стало известно о работе консульства Финляндии в Петрозаводске.

Как сообщается в паблике консульства Финляндии в Петрозаводске, те, кто подал заявление на получение визы до закрытия визового центра в связи с началом распространения коронавируса, могут получить свой паспорт с визой в Консульстве Финляндии в Петрозаводске.

"Паспорта тех, кто подал заявление на получение визы через туристические агентства, будут передаваться только турагентам, которые передадут их далее заявителям", - уточняется в паблике консульства.

Посетителей предупреждают, что выдавать паспорта будут только по предварительной записи.

Заявки на выдачу паспортов будут приниматься по электронной почте visa.pet@formin.fi . В заявке следует указать ФИО, дату рождения, номер телефона и референс-номер заявления на визу (PTAC /…).

При посещении консульства все должны носить защитную маску для лица и соблюдать безопасную дистанцию.

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Комментарии

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кир
2020-05-18 14:58:01
Койре и леопольдику без очереди и записи выдать ксиву.
кир
2020-05-18 14:10:14
Пусть валят отсюда. Чище воздух будет.
User
2020-05-18 15:02:29
кир, не завидуй тебе все равно не светит! Твой удел запуканная палата в компании "Наполеона-мы здесь власть".
Дима
2020-05-18 14:51:58
кир, аптека за углом)
Гость
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