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Новости. Общество
11:32, 30 Марта 2018

Консульство Финляндии в Петрозаводске ушло на выходные, а финские магазины ждут россиян даже в Пасху

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В этом году Финляндия празднует Пасху 1 апреля.

Понедельник, 2 апреля, - это тоже выходной. В связи с этим консульство Финляндии в Петрозаводске с 30 марта до 2 апреля закрыто.

Большинство магазинов изменят график работы, но совсем не закроются, сообщает "Фонтанка".

Супермаркеты немецкого продуктового ретейлера Lidl откроются 1-2 апреля в 9 утра, а в Лаппеенранте – даже в 8, и будут работать полный день. Расписание каждой отдельной точки можно посмотреть на сайте.

Часы работы Prisma не изменятся даже в Пасху. В Хельсинки большинство супермаркетов сети будут работать, как обычно, с 7 до 23 в Хельсинки, а в Лаппеенранте магазины перейдут на праздничное расписание – с 10 до 21 часа.

K-citymarket также перейдет на Пасху на укороченный график: с 10 до 22 в столице и с 12 до 18 часов – в Лаппеенранте. Время работы каждого отдельного магазина сети можно уточнить на сайте.

S-market будет работать по расписанию выходного дня, однако супермакет напротив железнодорожного вокзала Хельсинки будет открыт круглосуточно даже в праздники. 

Универсам Stockmann в Хельсинки готов принять посетителей с 11 до 18 часов. Торговый центр Kamppi будет закрыт накануне Пасхи, 30 марта, и 1 апреля. В понедельник, 2 апреля, ТЦ будет открыт с 12 до 18 часов. IsoKristiina в официальные выходные дни принимает посетителей, как правило, с 10 и до 19. Часы работы отдельных магазинов могут отличаться от часов работы центра.

Приграничные супермаркеты готовы принимать русских шопинг-туристов как обычно. Часы работы Rajamarket отличаются в зависимости от города, Laplandia Market вносит коррективы только на зимние праздники, Disas Fish также будет открыт, хотя всё же немного изменит расписание. Часы работы каждого отдельного магазина лучше уточнить на сайте. 

Купить крепкий алкоголь в Финляндии в праздничные дни не получится, так как магазины государственной монополии Alko будут закрыты 1 и 2 апреля, а также 30 марта.

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