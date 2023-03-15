Контрабанда и валюта: в прошлом году таможня Карелии возбудила 38 уголовных дел

За 2022 год Карельская таможня возбудила 38 уголовных дел, в том числе 36 – в отношении установленных лиц, сообщили в пресс-службе таможни.

Из них 29 дел – по фактам незаконных валютных операций, 2 – по факту незаконного образования юридических лиц, 3 – по фактам контрабанды табачных изделий в крупном размере, 2 – по фактам контрабанды сильнодействующих веществ и 2 – по фактам контрабанды стратегически важных ресурсов.

Выявленная Карельской таможней сумма незаконно переведенных на счета нерезидентов денежных средств превысила 944 миллионов рублей.

По линии борьбы с правонарушениями в таможенной сфере в 2022 году возбуждено 2 362 дела об административных правонарушениях, что на 506 дел больше, чем в 2021 году (1856 дел). Общая сумма назначенных административных штрафов составила более 27 миллионов рублей.