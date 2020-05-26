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Контролеры проверили, как идет ремонт Лесного проспекта в Петрозаводске

Новости. Общество
07:50, 27 Мая 2020
фото: пресс-служба Петросовета
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В Петрозаводске производится замена асфальта на Лесном проспекте, которая, как сообщили в Петросовете, будет включать в себя и ремонт покрытия моста между Кукковкой и Древлянкой.

Как сообщили в Петросовете, накануне прошло выездное рабочее совещание, посвященное вопросам реализации в карельской столице нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В нем приняли участие депутат Петросовета Дмитрий Романов, начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Масляков и общественные контролеры.

В настоящее время подрядная организация ЗАО "АБЗ-Дорстрой" продолжает фрезерование покрытия проезжей части и приступила к укладке выравнивающего слоя. Работы по ремонту асфальта ведутся на участке от Лососинского шоссе до Кукковского кольца. Согласно утвержденному графику, все ремонтные работы на объекте должны быть окончены к середине июня. По предложению спикера Петросовета Геннадия Боднарчука за ходом работ вместе со специалистами администрации и общественными контролерами следят депутаты.



 Председатель постоянной комиссии Петросовета по ЖКХ Дмитрий Романов напомнил, что в 2017 году на данном участке автодороги предыдущий подрядчик выполнял ямочный ремонт большими картами, однако сделал это некачественно.

"Значительный объем работ по фрезерованию и асфальтированию проводился подрядчиком без получения соответствующих разрешений от администрации города. В результате спустя три года дорожное покрытие пришло в негодность: образовались выбоины, значительные дефекты, колейность. В связи многочисленными обращениями автовладельцев и в целях повышения безопасности движения на данной дороге, находящейся в аварийном состоянии, депутаты Петросовета настояли на включении данного участка в перечень работ этого года. При этом было принято решение в рамках национального проекта полностью заменить дорожное полотно на Лесном проспекте. Со своей стороны, общественные контролеры и депутатский корпус проследят, чтобы ремонт был выполнен максимально качественно", - рассказал Дмитрий Романов.

По словам депутата, в настоящее время существенных замечаний к подрядчику нет, работы ведутся согласно графику. Одним из технических вопросов, который еще предстоит решить совместно со специалистами администрации и представителями ЗАО "АБЗ-Дорстрой", - ремонт покрытия на мостовом сооружении между районами Кукковка и Древлянка.

"На объекте, уже после проведения дефектовки, образовались новые повреждения, которые потребуют дополнительных видов работ. В ближайшее время совместно с подрядчиком будет принято техническое решение, возможно, о бетонировании некоторых фрагментов моста, затем мост также будет отфрезерован и произведена укладка нового асфальтобетонного покрытия", - сообщил Дмитрий Романов.

Отметим, что ремонт дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" ведется одновременно на нескольких улицах карельской столицы. К настоящему времени продолжаются работы по замене бортового камня на набережной Варкауса, завершается асфальтирование тротуаров на улице Муезерской, а также практически завершена укладка асфальтобетонного покрытия на Соломенском шоссе. Ремонт дорожного полотна заканчивается на Вытегорском шоссе, улицах Гвардейская и Муезерская. В ближайшее время подрядная организация приступит к работам на улицах Чапаева, Ватутина и Островского. Всего в рамках нацпроекта в этом году будут отремонтированы 11 дорог и три тротуара.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2020-05-27 09:20:56
Молодцы, хорошо делают! Может даже на 2 сезона хватит!
Njkdez
2020-05-27 08:01:59
После матвеева, Петросовет может сам себе "сказки" за контроль сказывать. Каждые три года ремонтируют, ремонтируют, это чо спецзаказ владельца гипермаркета на Лесном пр.?
Гость
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