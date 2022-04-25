Концерт в честь Дня Победы пройдет на железнодорожном вокзале Петрозаводска

В столице Карелии 8 мая состоится концерт-флешмоб, посвященный Дню Победы.

Концерт-флешмоб, посвященный Дню Победы, пройдет в здании железнодорожного вокзала в Петрозаводске. Мероприятие, в котором примут участие студенты, выпускники и преподаватели консерватории, артисты мужского хора Карелии, кадеты и другие исполнители, начнется 8 мая в 12.00. После этого флешмоб состоится также в трц «Лотос-Плаза» в 14.30.

Программа обещает быть еще более насыщенной — прозвучат всеми любимые военные песни: «Смуглянка», «Катюша», «Три танкиста», «Журавли» и многие другие.

Организаторы флешмоба — выпускница Петрозаводской консерватории Маргарита Матвеева при поддержке молодёжного центра «СМЕНА», профкома Петрозаводской государственной консерватории им. Глазунова и коллектива молодых оперных певцов «GRAND AMORE».