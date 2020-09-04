Копия Красного знамени, захваченного финскими войсками, прибыла в Карелию (ФОТО)

Первый заместитель министра культуры республики Сергей Соловьев рассказал о прибытии в Карелию копии Красного знамени, ранее в ходе боевых действий захваченного финскими солдатами.

Копия утраченного Красного знамени была воссоздана в Новосибирске и затем направлена в Карелию. Само захваченное знамя в настоящее время находится в Финляндии, являясь военным трофеем. Об этом рассказал в соцсети первый замминистра культуры республики Сергей Соловьев.

"Нам, жителям Карелии, нельзя забывать о трагической летописи "зимней войны" 1939-1940 годов. Одним из ее самых известных и трагических эпизодов стал захват наградного революционного Красного Знамени 18-й Ярославской стрелковой дивизии. Знамя было захвачено финскими войсками после боя под Питкярантой, прошедшего в ночь с 28 на 29 февраля 1940 года. Захваченное знамя было снято с тела убитого полкового комиссара Алексея Николаевича Разумова. В настоящее время знамя является военным трофеем и хранится в военном музее в Хельсинки. Точную копию знамени воссоздали в Новосибирске. И сегодня, в год празднования 100-летия Республики Карелия, 80-летия окончания советско-финляндской войны, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, копия знамени передана Республике Карелия", - сообщил Соловьев.

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