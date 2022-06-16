Петрозаводск получил знамя Петровского города

В столице Карелии состоялась церемония передачи знамени Петровского города.

Торжественная церемония прошла в Национальном музее Карелии во время научно-практической конференции, посвященной 350-летию со дня рождения Петра Первого. Об этом информирует пресс-центр мэрии города.

Во время открытия научно-практической конференции «Материальное и нематериальное наследие петровской эпохи на Русском Севере» исполнительный директор Фонда имени Д. С. Лихачева Александр Кобак вручил мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому знамя Петровского города.

Исполнительный директор Фонда имени Д. С. Лихачева отметил, что этот статус существует менее 15 лет — его придумали историки на Петровском конгрессе, который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге с 2009 года в день рождения первого российского императора.

Ранее в столице Карелии прошла торжественная церемония передачи Меча Победы.